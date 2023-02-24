Giriş Tarihi: 24.02.2023 10:31 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 10:35

Enkazın duvarındaki Barış Manço yazısı duygulandırdı! Hatay'da olan Doğukan Manço paylaştı "Kimse göçmez bu dünyadan mal ile"

Barış Manço şarkılarının yanında, filmleri ve 7'den 77'ye televizyon programıyla 'Barış abi' olarak uzun yıllar gönüllerde taht kurdu. Unutulmaz şarkı sözleri ile hafızalara kazınan Barış Manço'nun "Sarı çizmеli Mehmet Ağa" şarkısının sözleri bir kez daha duygulandırdı. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem ile yıkıma uğrayan illerimizden olan Hatay'da arama kurtarma çalışmalarında yer alan ve depremzedelere yardıma koşan Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço enkaz duvarında karşılaştığı yazı ile herkesi duygulandırdı. Doğukan Manço'nun afet bölgesinden yaptığı paylaşımda yıkılmış bir binadan geriye yalnızca Barış Manço'nun 'Kimse göçmez bu dünyadan mal ile' şarkı sözlerinin bulunduğu duvar yazısının kaldığı görüldü...