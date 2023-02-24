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Haberler Galeri Enkazın duvarındaki Barış Manço yazısı duygulandırdı! Hatay'da olan Doğukan Manço paylaştı "Kimse göçmez bu dünyadan mal ile"
Giriş Tarihi: 24.02.2023 10:31 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 10:35

Enkazın duvarındaki Barış Manço yazısı duygulandırdı! Hatay'da olan Doğukan Manço paylaştı "Kimse göçmez bu dünyadan mal ile"

Barış Manço şarkılarının yanında, filmleri ve 7'den 77'ye televizyon programıyla 'Barış abi' olarak uzun yıllar gönüllerde taht kurdu. Unutulmaz şarkı sözleri ile hafızalara kazınan Barış Manço'nun "Sarı çizmеli Mehmet Ağa" şarkısının sözleri bir kez daha duygulandırdı. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem ile yıkıma uğrayan illerimizden olan Hatay'da arama kurtarma çalışmalarında yer alan ve depremzedelere yardıma koşan Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço enkaz duvarında karşılaştığı yazı ile herkesi duygulandırdı. Doğukan Manço'nun afet bölgesinden yaptığı paylaşımda yıkılmış bir binadan geriye yalnızca Barış Manço'nun 'Kimse göçmez bu dünyadan mal ile' şarkı sözlerinin bulunduğu duvar yazısının kaldığı görüldü...

Enkazın duvarındaki Barış Manço yazısı duygulandırdı! Hatay’da olan Doğukan Manço paylaştı Kimse göçmez bu dünyadan mal ile

Unutulmaz şarkılara imza atan usta sanatçı Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından afet bölgesine gitti ve yardım çalışmalarına katıldı. Türkiye'nin "Barış abi'si olarak gönülleri fetheden Barıl Manço'nun oğlu Doğukan Manço da bu zor günlerde depremzedelere yardım için seferber oldu.

Enkazın duvarındaki Barış Manço yazısı duygulandırdı! Hatay’da olan Doğukan Manço paylaştı Kimse göçmez bu dünyadan mal ile

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem ile yıkıma uğrayan illerimizden olan Hatay'da arama kurtarma çalışmalarında yer alan ve depremzedelere yardıma koşan Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço enkaz duvarında karşılaştığı yazı ile herkesi duygulandırdı. Unutulmaz şarkı sözleri ile hafızalara kazınan Barış Manço'nun "Sarı çizmеli Mehmet Ağa" şarkısının sözleri bir kez daha gündem oldu.

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Enkazın duvarındaki Barış Manço yazısı duygulandırdı! Hatay’da olan Doğukan Manço paylaştı Kimse göçmez bu dünyadan mal ile

Doğukan Manço'nun afet bölgesinden yaptığı paylaşımda yıkılmış bir binadan geriye yalnızca Barış Manço'nun 'Kimse göçmez bu dünyadan mal ile' şarkı sözlerinin bulunduğu duvar yazısının kaldığı görüldü...

Enkazın duvarındaki Barış Manço yazısı duygulandırdı! Hatay’da olan Doğukan Manço paylaştı Kimse göçmez bu dünyadan mal ile

Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden, besteci, söz yazarı, TV programcısı ve Türkiye'de pek çok yeniliğin öncüsü Barış Manço yıllar sonra ortaya çıkan hakkındaki gerçekle hayranlarını şaşırttı.

Enkazın duvarındaki Barış Manço yazısı duygulandırdı! Hatay’da olan Doğukan Manço paylaştı Kimse göçmez bu dünyadan mal ile

Barış Manço, İsmail Hakkı Manço ile Türk müziği sanatçılarından Rikkat Uyanık çiftinin çocukları olarak 2 Ocak 1943'te, Zeynep Kamil Hastanesinde dünyaya geldi.

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