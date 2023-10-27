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Haberler Galeri Usta oyuncu Erdal Özyağcılar iyilik yaptı kötülük buldu! Valeye yardımı kesti tehdit edildi! "Ben Hacı Hüsrev'i yaktım, ceza-i ehliyetim yok"
Giriş Tarihi: 27.10.2023 06:13 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 06:25

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar iyilik yaptı kötülük buldu! Valeye yardımı kesti tehdit edildi! "Ben Hacı Hüsrev'i yaktım, ceza-i ehliyetim yok"

Usta oyuncusu Erdal Özyağcılar iyilik yaptı karşılığında kötülükle karşılaştı. Beşiktaş'ta bir mekanda görevli Oktay T.'nin maddi olarak zor durumda olduğunu söyleyip yardım istemesi üzerine belli aralıklarla maddi yardımda bulunan Erdal Özyağcılar bir süre sonra yardımı kesti. Ancak iddiaya göre Oktay T.'nin küfür dolu ölüm tehditleri ile karşı karşıya kaldı. Özyağcılar'ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada ifade veren Oktay T., "Ben alkolik bir insanım. Kişilik tedavisi görüyorum. Hatırlamıyorum" dedi ve özür diledi. Oktay T. hakkında dava açıldı.

Dilek YAMAN DEMİR
Usta oyuncu Erdal Özyağcılar iyilik yaptı kötülük buldu! Valeye yardımı kesti tehdit edildi! Ben Hacı Hüsrev’i yaktım, ceza-i ehliyetim yok

Ünlü oyuncu Erdal Özyağcılar, geçtiğimiz yıllarda İstanbul Beşiktaş'ta gittiği bir mekanda vale olarak çalışan Oktay T. ile tanıştı. 48 yaşındaki adam, maddi olarak zor durumda olduğunu söyleyerek ünlü oyuncudan yardım istedi. Bunun üzerine genç adamı kırmayan Özyağcılar, aylar boyu maddi yardımda bulundu.

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar iyilik yaptı kötülük buldu! Valeye yardımı kesti tehdit edildi! Ben Hacı Hüsrev’i yaktım, ceza-i ehliyetim yok

Geçtiğimiz aya kadar talepleri devam eden gence, artık yardım istememesini söyleyen Özyağcılar iddiaya göre bu kez Oktay T.'nin tehditlerine maruz kaldı;

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Usta oyuncu Erdal Özyağcılar iyilik yaptı kötülük buldu! Valeye yardımı kesti tehdit edildi! Ben Hacı Hüsrev’i yaktım, ceza-i ehliyetim yok

'Ben hacı hüsrevi yaktım. Ceza-i ehliyetim yok. Allah peygamber dinlemem geçmiş ola' diyerek mesaj gönderdi. Sinkaflı küfürlerin yer aldığı bir de ses kaydı gönderdiği iddia edilen genç, 'Beni engelleme demedim mi sana, yakarım bu dünyayı' şeklinde sözler sarf etti.

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar iyilik yaptı kötülük buldu! Valeye yardımı kesti tehdit edildi! Ben Hacı Hüsrev’i yaktım, ceza-i ehliyetim yok

'BEN ALKOLİĞİM'
Ünlü oyuncu yaşadıkları sonrası savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar iyilik yaptı kötülük buldu! Valeye yardımı kesti tehdit edildi! Ben Hacı Hüsrev’i yaktım, ceza-i ehliyetim yok

Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Oktay T., "Ben İstanbul'da bazı eğlence mekanlarında çalıştım. Erdal Özyağcılar'ı buradan tanıyorum. Kendisinden para talep ettim. Bana 4-5 defa para gönderdi daha sonra tekrar para istedim. Bu kez göndermedi. Telefonumu Ayhan isimli bir kişi alıp Özyağcılar'a küfür etti. Ben alkolik bir insanım, kişilik tedavisi görüyorum. Bu yüzden arayıp aramadığımı hatırlamıyorum. Kendisinden özür dilerim. Gerekirse ondan aldığım parayı iade ederim" diyerek kendisini savundu.

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