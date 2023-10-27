Giriş Tarihi: 27.10.2023 06:13
Güncelleme Tarihi: 27.10.2023
06:25
Usta oyuncu Erdal Özyağcılar iyilik yaptı kötülük buldu! Valeye yardımı kesti tehdit edildi! "Ben Hacı Hüsrev'i yaktım, ceza-i ehliyetim yok"
Usta oyuncusu Erdal Özyağcılar iyilik yaptı karşılığında kötülükle karşılaştı. Beşiktaş'ta bir mekanda görevli Oktay T.'nin maddi olarak zor durumda olduğunu söyleyip yardım istemesi üzerine belli aralıklarla maddi yardımda bulunan Erdal Özyağcılar bir süre sonra yardımı kesti. Ancak iddiaya göre Oktay T.'nin küfür dolu ölüm tehditleri ile karşı karşıya kaldı. Özyağcılar'ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada ifade veren Oktay T., "Ben alkolik bir insanım. Kişilik tedavisi görüyorum. Hatırlamıyorum" dedi ve özür diledi. Oktay T. hakkında dava açıldı.