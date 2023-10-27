Usta oyuncu Erdal Özyağcılar iyilik yaptı kötülük buldu! Valeye yardımı kesti tehdit edildi! "Ben Hacı Hüsrev'i yaktım, ceza-i ehliyetim yok"

Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Oktay T., "Ben İstanbul'da bazı eğlence mekanlarında çalıştım. Erdal Özyağcılar'ı buradan tanıyorum. Kendisinden para talep ettim. Bana 4-5 defa para gönderdi daha sonra tekrar para istedim. Bu kez göndermedi. Telefonumu Ayhan isimli bir kişi alıp Özyağcılar'a küfür etti. Ben alkolik bir insanım, kişilik tedavisi görüyorum. Bu yüzden arayıp aramadığımı hatırlamıyorum. Kendisinden özür dilerim. Gerekirse ondan aldığım parayı iade ederim" diyerek kendisini savundu.