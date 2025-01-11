Erdal Özyağcılar'dan samimi açıklamalar: "Kıymetli olmak ünlü olmaktan daha değerli"

'Şam'Piyonlar-Satrancın Gizemli Taşları' filminde başrol oynayan Erdal Özyağcılar, 55 yıllık oyunculuk kariyerinde şöhretle ilişkisini anlattı: "Müşfik Kenter'in dediği gibi önce iyi insan sonra iyi aktör olmaya çalıştım. En nefret ettiğim şey kibir. Fotoğraf çektirmek, sohbet etmek isteyenleri kırmadım. Ayvacık pazarında beni tanımayan yok. Yaşamın içinde olmak lazım. O zaman insanlar seni kendine yakın görüyor, onların kıymetlisi oluyorsun. Kıymetli olmak benim için çok daha değerli"'

Şam'Piyonlar-Satrancın Gizemli Taşları'nın başrol oyuncularından Erdal Özyağcılar ile bir araya geldik. Filmde torununa satranç öğreten eski bir satranç şampiyonunu dedeyi canlandıran Özyağcılar, film ve kariyeri ile ilgili samimi açıklamalar yaptı.

