Giriş Tarihi: 11.01.2025 07:38
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025
07:51
Erdal Özyağcılar'dan samimi açıklamalar: "Kıymetli olmak ünlü olmaktan daha değerli"
Yılların usta sanatçısı Erdal Özyağcılar, hem televizyon hem de sinema dünyasının izlemesi en keyifli isimlerinden biri. Yeni projesiyle tekrar izleme keyfine erişeceğimiz Özyağcılar'ın 55 yıllık kariyerine neler sığdırdığına dair yaptığı açıklamalar da oldukça dikkat çekici. Erdal Özyağcılar tüm bu merak edilenleri ise İlker Gezici'ye anlattı. İşte o samimi açıklamalar...