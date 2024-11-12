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Haberler Galeri Erhan Ufak artık bir deri bir kemik! Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı tanınmaz halde!
Giriş Tarihi: 12.11.2024 10:12 Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 10:13

Erhan Ufak artık bir deri bir kemik! Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı tanınmaz halde!

Kurtlar Vadisi efsane yapımlar arasında yer alıyor. Oyuncularının değişimi sosyal medyada gündeminde, zaman zaman yer alıyor. Bunlardan bir tanesi de Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı… Ünlü oyuncu son günlerde verdiği kilolarla konuşuluyor. Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü 140 kilodan 85 kiloya düştü. Mide küçültme ameliyatı ile başka biri gibi oldu. 55 kiloya veda eden oyuncu takipçilerini şoke etti. İşte son hali…

Erhan Ufak artık bir deri bir kemik! Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı tanınmaz halde!

Erhan Ufak, bir süredir ekranlardan uzaktı. Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı tam 55 kilo vererek görünleri şaşırttı.

Erhan Ufak artık bir deri bir kemik! Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı tanınmaz halde!

Yayınlandığı dönemde reytingleri alt üst eden Kurtlar Vadisi dizisinin Güllü Erhan'ı olarak hafızalara kazınan oyuncu Erhan Ufak adeta eridi.

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Erhan Ufak artık bir deri bir kemik! Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı tanınmaz halde!

Geçen zamanda kendine bambaşka bir yol çizen Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak 140 kiloya kadar çıkmış sonrasında geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonucu 55 kilo vererek adeta erimişti.

Erhan Ufak artık bir deri bir kemik! Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı tanınmaz halde!

85 kiloya düşen Erhan Ufak'ın son hali sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Erhan Ufak artık bir deri bir kemik! Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı tanınmaz halde!

İşte fazla kilolarından kurtulan ve fit görünüme kavuşan Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ının son hali...

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