Giriş Tarihi: 12.11.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024
10:13
Erhan Ufak artık bir deri bir kemik! Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı tanınmaz halde!
Kurtlar Vadisi efsane yapımlar arasında yer alıyor. Oyuncularının değişimi sosyal medyada gündeminde, zaman zaman yer alıyor. Bunlardan bir tanesi de Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı… Ünlü oyuncu son günlerde verdiği kilolarla konuşuluyor. Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü 140 kilodan 85 kiloya düştü. Mide küçültme ameliyatı ile başka biri gibi oldu. 55 kiloya veda eden oyuncu takipçilerini şoke etti. İşte son hali…