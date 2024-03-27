Erkan Petekkaya’nın en acı günü! Erkan Petekkaya’nın babası Akın Petekkaya hayatını kaybetti

Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Vurgun, Dila Hanım, Paramparça, Kırmızı Oda, O Kız ve son olarak 'Üç Günlük Dünya' adlı yapımda yer alan Erkan Petekkaya, baba acısıyla sarsıldı. 53 yaşındaki ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın babası Akın Petekkaya hayatını kaybetti. Babası Akın Petekkaya'nın ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran oyuncu, cenaze bilgilerini de paylaştı. CANIM BABAMI KAYBETTİK' Canım Babam Akın Petekkaya'yı bu sabah kaybettik. Cenaze namazı Beykoz/Kavacık Görele Mahallesi Camii'nde kılınacak. Allah hepimizin büyüklerine rahmetler eylesin. 2019 yılında Alzheimer'a yakalanan annesi Şerife Petekkaya ve demans hastası olan babası Akın Petekkaya'nın tedavisiyle ilgilenebilmek için Altınoluk'tan ev alan ve İstanbul-Balıkesir arasında mekik dokuyan Erkan Petekkaya hafta sonlarını ailesiyle geçiriyordu.