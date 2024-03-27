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Haberler Galeri Erkan Petekkaya'nın en acı günü! Erkan Petekkaya'nın babası Akın Petekkaya hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 27.03.2024 12:52 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 12:56

Erkan Petekkaya'nın en acı günü! Erkan Petekkaya'nın babası Akın Petekkaya hayatını kaybetti

Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Vurgun, Dila Hanım, Paramparça, Kırmızı Oda ve O Kız gibi dizilerde yer alan ünlü oyuncu Erkan Petekkaya acı haberle yıkıldı. Oyuncu Erkan Petekkaya'nın babası Akın Petekkaya hayatını kaybetti.

Erkan Petekkaya’nın en acı günü! Erkan Petekkaya’nın babası Akın Petekkaya hayatını kaybetti

Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Vurgun, Dila Hanım, Paramparça, Kırmızı Oda, O Kız ve son olarak 'Üç Günlük Dünya' adlı yapımda yer alan Erkan Petekkaya, baba acısıyla sarsıldı.

Erkan Petekkaya’nın en acı günü! Erkan Petekkaya’nın babası Akın Petekkaya hayatını kaybetti

53 yaşındaki ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın babası Akın Petekkaya hayatını kaybetti.

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Erkan Petekkaya’nın en acı günü! Erkan Petekkaya’nın babası Akın Petekkaya hayatını kaybetti

Babası Akın Petekkaya'nın ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran oyuncu, cenaze bilgilerini de paylaştı.

Erkan Petekkaya’nın en acı günü! Erkan Petekkaya’nın babası Akın Petekkaya hayatını kaybetti

CANIM BABAMI KAYBETTİK"

Canım Babam Akın Petekkaya'yı bu sabah kaybettik. Cenaze namazı Beykoz/Kavacık Görele Mahallesi Camii'nde kılınacak. Allah hepimizin büyüklerine rahmetler eylesin.

Erkan Petekkaya’nın en acı günü! Erkan Petekkaya’nın babası Akın Petekkaya hayatını kaybetti

2019 yılında Alzheimer'a yakalanan annesi Şerife Petekkaya ve demans hastası olan babası Akın Petekkaya'nın tedavisiyle ilgilenebilmek için Altınoluk'tan ev alan ve İstanbul-Balıkesir arasında mekik dokuyan Erkan Petekkaya hafta sonlarını ailesiyle geçiriyordu.

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