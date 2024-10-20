Giriş Tarihi: 20.10.2024 07:31
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024
07:39
Erkek bebek bekleyen Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın nikah yemeğine teyzeler damga vurdu! "Fotoğrafta üç tane Pınar Deniz mi var?"
Son yaptığı paylaşıma koyduğu mavi kalp ile bir erkek bebek beklediklerinin sinyalini veren çiçeği burnunda damat Kaan Yıldırım hayranlarından büyük ilgi gördü. Uzun süredir aşk yaşayan gözde çiftlerden Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz ay Roma'da düzenledikleri sade bir tören ile dünyaevine girdi. Bebek bekledikleri ortaya çıkan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, yurt dışındaki törene katılamayan ailesi için evlerinin bahçesinde düğün yemeği düzenledi. Aile saadetinin kareleri sosyal medyada beğeni toplarken Pınar Deniz'in ablaları da güzellikleriyle dikkat çekti. Üç kardeş birbirine o kadar benzetildi ki sosyal medyada "Fotoğrafta üç tane Pınar Deniz mi var?" yorumları yağdı. İşte Pınar Deniz'in güzel ablaları...