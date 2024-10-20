Erkek bebek bekleyen Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın nikah yemeğine teyzeler damga vurdu! "Fotoğrafta üç tane Pınar Deniz mi var?"

Güzel oyuncu Pınar Deniz işinde olduğu kadar aşkta da kazandı. Meslektaşı Kaan Yıldırım ile birlikteliğini Roma'da nikah masasına taşıyan çiçeği burnunda gelin Pınar Deniz şimdilerde ise bebeğini kucağına almak için gün sayıyor...