Giriş Tarihi: 23.02.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025
15:56
Eşi Başak Dizer'in gözünden Kıvanç Tatlıtuğ! Kardan adam yaptığı anları böyle paylaştı... "Her şeyi nasıl mükemmel yapabilir?"
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında Paris'te hayatını birleştirdiği Başak Dizer ile mutlu evliliğini sürdürüyor. Çift, 15 Nisan 2022'de ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Yeteneğiyle her alanda adından söz ettiren Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde Londra'da katıldığı mutfak okulundaki başarısıyla dikkat çekti. Ancak sürpriz bununla da sınırlı kalmadı! Oyuncu, bu kez de yaptığı kardan adamla yeteneğini bir kez daha kanıtladı. O anları kaydeden eşi Başak Dizer, sosyal medyada paylaştığı karelerle büyük beğeni topladı.