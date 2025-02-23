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Haberler Galeri Eşi Başak Dizer'in gözünden Kıvanç Tatlıtuğ! Kardan adam yaptığı anları böyle paylaştı... "Her şeyi nasıl mükemmel yapabilir?"
Giriş Tarihi: 23.02.2025 15:43 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 15:56

Eşi Başak Dizer'in gözünden Kıvanç Tatlıtuğ! Kardan adam yaptığı anları böyle paylaştı... "Her şeyi nasıl mükemmel yapabilir?"

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında Paris'te hayatını birleştirdiği Başak Dizer ile mutlu evliliğini sürdürüyor. Çift, 15 Nisan 2022'de ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Yeteneğiyle her alanda adından söz ettiren Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde Londra'da katıldığı mutfak okulundaki başarısıyla dikkat çekti. Ancak sürpriz bununla da sınırlı kalmadı! Oyuncu, bu kez de yaptığı kardan adamla yeteneğini bir kez daha kanıtladı. O anları kaydeden eşi Başak Dizer, sosyal medyada paylaştığı karelerle büyük beğeni topladı.

Eşi Başak Dizer’in gözünden Kıvanç Tatlıtuğ! Kardan adam yaptığı anları böyle paylaştı... Her şeyi nasıl mükemmel yapabilir?

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, stil danışmanı Başak Dizer ile 2016 yılında hayatını birleştirdi. Çiftin bu evlilikten Kurt Efe adını verdikleri sarışın oğulları dünyaya geldi. Magazin dünyasının gözde çifti, son günlerde aldıkları kararla gündeme gelmişti.

Eşi Başak Dizer’in gözünden Kıvanç Tatlıtuğ! Kardan adam yaptığı anları böyle paylaştı... Her şeyi nasıl mükemmel yapabilir?

Ünlü çift, okula gitme yaşı gelen oğulları Kurt Efe için Türkiye'den ayrılma kararı almıştı. İkilinin tercih ettiği ülke ise İngiltere - Londra olmuştu.

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Eşi Başak Dizer’in gözünden Kıvanç Tatlıtuğ! Kardan adam yaptığı anları böyle paylaştı... Her şeyi nasıl mükemmel yapabilir?

2 MİLYON LİRA

Tatlıtuğ gönlüne göre bir ev bulamayınca kiralık alternatiflere yöneldi. Ve aylık 4 bin Pound'luk bir evi tutmaya karar vererek, bir yıllık kirasını da peşin ödemişti. Bir yıllık kiraya 2 milyon lira veren Tatlıtuğ'un, ailesiyle bu ay Londra'ya gideceği ve oğlu Kurt Efe'yi de kreşe yazdırdı. Çift, şimdilik bir yıllığına Londra'ya giderek, işlerini buradan yürütmeye çalışacak.

Eşi Başak Dizer’in gözünden Kıvanç Tatlıtuğ! Kardan adam yaptığı anları böyle paylaştı... Her şeyi nasıl mükemmel yapabilir?

10 PARMAĞINDA 10 MARİFET

Bu süreçte Kıvanç Tatlıtuğ'un, aşçılık eğitimi alarak, mutfak sanatları konusunda da ustalaşmayı hedeflediği konuşuluyordu.

Eşi Başak Dizer’in gözünden Kıvanç Tatlıtuğ! Kardan adam yaptığı anları böyle paylaştı... Her şeyi nasıl mükemmel yapabilir?

LONDRA'DAKİ ÜNLÜ MUTFAK OKULUNDA DERSLERE BAŞLADI

Kıvanç Tatlıtuğ'un Londra'daki ünlü mutfak okulu Le Cordon Bleu'de derslere başlaması büyük yankı uyandırmıştı.

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