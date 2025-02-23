Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ'un kardan adam yaptığı anları paylaştı | Video
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında Paris’te hayatını birleştirdiği Başak Dizer ile mutlu evliliğini sürdürüyor. Çift, 15 Nisan 2022’de ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Yeteneğiyle her alanda adından söz ettiren Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde Londra’da katıldığı mutfak okulundaki başarısıyla dikkat çekti. Ancak sürpriz bununla da sınırlı kalmadı! Oyuncu, bu kez de yaptığı kardan adamla yeteneğini bir kez daha kanıtladı. O anları kaydeden eşi Başak Dizer, sosyal medyada paylaştığı karelerle büyük beğeni topladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:19
Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ'un kardan adam yaptığı anları paylaştı | Video 23.02.2025 | 15:35
00:35
Aslı Enver minik kızı Elay ile Londra’nın altını üstüne getirdi | Video 23.02.2025 | 15:33
01:01
Soğuğa meydan okudu! İbrahim Kutluay bugün de Boğaz’da yüzdü! 22.02.2025 | 20:26
00:28
Oyuncu Bensu Soral kardan adama kendi yorumunu kattı! 21.02.2025 | 23:59
00:46
Berfu Yenenler oğlu Kuzey’in doğum gününü kutladı: Ne kadar gurur duysam az! 21.02.2025 | 22:28
00:59
00:25
Ceyda Ateş'in kızına neden Talia ismini verdiği ortaya çıktı! | Video 21.02.2025 | 11:03
00:20
00:29
İzzet Yıldızhan fit kalma sırrını paylaştı | Video 20.02.2025 | 14:46
00:15
00:11
00:15
Türkan Şoray evinin bahçesinde kar keyfi yaptı! 19.02.2025 | 19:05
00:06
Eski sağlığına kavuşan şarkıcı Şimal: Saçlarım gelmeye başladı! 19.02.2025 | 18:07
00:54
01:08
01:08
Şeyma Subaşı kazancını nereye yatırdığını tek tek anlattı | Video 19.02.2025 | 11:26
00:16
Dedesini kaybeden Petek Dinçöz gözyaşına boğuldu | Video 19.02.2025 | 10:29
00:24
00:15
00:20
Eski model Kübra Küçük'ten ezana saygısızlık | Video 18.02.2025 | 15:03