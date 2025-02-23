Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ'un kardan adam yaptığı anları paylaştı | Video

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında Paris’te hayatını birleştirdiği Başak Dizer ile mutlu evliliğini sürdürüyor. Çift, 15 Nisan 2022’de ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Yeteneğiyle her alanda adından söz ettiren Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde Londra’da katıldığı mutfak okulundaki başarısıyla dikkat çekti. Ancak sürpriz bununla da sınırlı kalmadı! Oyuncu, bu kez de yaptığı kardan adamla yeteneğini bir kez daha kanıtladı. O anları kaydeden eşi Başak Dizer, sosyal medyada paylaştığı karelerle büyük beğeni topladı.