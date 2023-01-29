Giriş Tarihi: 29.01.2023 07:49
Güncelleme Tarihi: 29.01.2023
07:52
Eşi ile yaş farkı konuşulan Özge Özder: İlişkimiz hakkında bilmişlik taslayanlar hayatımızdan çıktı!
Şarkıcı Sinan Güleryüz ile evli olan oyuncu Özge Özder, 2021 yılında kızı Luna'yı kucağına aldı. Çocuğunu hiç gizlemeyen, sosyal medyada kızıyla birlikte fotoğraflar paylaşan ünlü oyuncu Özge Özder, "Çocuklar ailelerinin ortamında büyüyorlar. Ben de göz önünde iş yapıyorum. Basını görünce 'Çekmeyin' demek, çocuğun üzerini örtmek çok travmatik. Kameraların kötü bir şeymiş gibi hayatınızdan uzaklaştırılması doğru değil." dedi. Eşinden 7 yaş büyük olan Özge Özder "Sinan'la aramızdaki yaş farkı beni rahatsız etmiyor. Tanışıp çok iyi anlaştık. Benimde yaşını sormak 2 hafta sonra aklıma geldi. Bu konuda kafa karışıklığı olan, bize bilmişlik taslayan, üzerine vazife olmadan konuşan insanlar hayatımızdan çıktı." sözleriyle yaş farkı eleştirilerine yanıt verdi.