Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Eşi ile yaş farkı konuşulan Özge Özder: İlişkimiz hakkında bilmişlik taslayanlar hayatımızdan çıktı!
Giriş Tarihi: 29.01.2023 07:49 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023 07:52

Eşi ile yaş farkı konuşulan Özge Özder: İlişkimiz hakkında bilmişlik taslayanlar hayatımızdan çıktı!

Şarkıcı Sinan Güleryüz ile evli olan oyuncu Özge Özder, 2021 yılında kızı Luna'yı kucağına aldı. Çocuğunu hiç gizlemeyen, sosyal medyada kızıyla birlikte fotoğraflar paylaşan ünlü oyuncu Özge Özder, "Çocuklar ailelerinin ortamında büyüyorlar. Ben de göz önünde iş yapıyorum. Basını görünce 'Çekmeyin' demek, çocuğun üzerini örtmek çok travmatik. Kameraların kötü bir şeymiş gibi hayatınızdan uzaklaştırılması doğru değil." dedi. Eşinden 7 yaş büyük olan Özge Özder "Sinan'la aramızdaki yaş farkı beni rahatsız etmiyor. Tanışıp çok iyi anlaştık. Benimde yaşını sormak 2 hafta sonra aklıma geldi. Bu konuda kafa karışıklığı olan, bize bilmişlik taslayan, üzerine vazife olmadan konuşan insanlar hayatımızdan çıktı." sözleriyle yaş farkı eleştirilerine yanıt verdi.

MERVE YURTYAPAN
Eşi ile yaş farkı konuşulan Özge Özder: İlişkimiz hakkında bilmişlik taslayanlar hayatımızdan çıktı!

Ünlü oyuncu Özge Özder, ekranların sempatik ve güler yüzlü ismi. Uzun yıllardır birçok projenin aranılan ismi olan Özder, hiçbir sansasyonel olaya karışmadan yaptığı sosyal sorumluluk kampanyalarıyla dikkat çekti.

Eşi ile yaş farkı konuşulan Özge Özder: İlişkimiz hakkında bilmişlik taslayanlar hayatımızdan çıktı!

Özder, 2018 yılında müzisyen Sinan Güleryüz ile hayatını birleştirdi. Çiftin Luna adından bir kızları oldu. Ancak "Aşkın yaşı olur mu?" tartışmasının içinde buldu birden kendisini. Güleryüz ile aralarında 7 yaş fark vardı. Başlarda bu durum kimsenin dikkatini çekmemişti ama kısa süre sonra bu tarz haberlerin ilgi odağı oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Eşi ile yaş farkı konuşulan Özge Özder: İlişkimiz hakkında bilmişlik taslayanlar hayatımızdan çıktı!

Özder, o dönem yaşadıklarını şöyle anlatıyor: "Sinan'la aramızdaki yaş farkı beni rahatsız etmiyor. Tanışıp çok iyi anlaştık. Benimde yaşını sormak 2 hafta sonra aklıma geldi. Sinan da kendisini birkaç yaş büyük göstermişti. Ancak tabii ki aramızdaki yaş farkını biliyordum. Biz yaş farkı dışarıdan çok belli olan bir çift değiliz. 1,5 sene basın da durumu anlamadı. Sonra birileri bunu fark edip haber yaptı. Çok mutlu bir çift olarak hayatımıza devam ediyoruz. Hep güzel bir ailem olsun istiyordum ama Sinan'ın karşıma çıkmasıyla bu düşüncem de anlam buldu.

Eşi ile yaş farkı konuşulan Özge Özder: İlişkimiz hakkında bilmişlik taslayanlar hayatımızdan çıktı!

Bizi kucaklayan kişilerle yolumuza devam ettik. Bu konuda kafa karışıklığı olan, bize bilmişlik taslayan, üzerine vazife olmadan konuşan insanlar hayatımızdan çıktı. O insanlar 'Bu da olmaz' diyerek geride kaldılar. Biz de onları alkışlarla uğurladık. Hayatı çevreniz için değil kendiniz için yaşıyorsunuz. Can sıkıcı, yargılayıcı insanlar yüzünden ilişkimden vazgeçseydim ne olacaktı? Önünüze bakıp kendi doğrunuzu yaşayın." Özder, bu sözleriyle hayatından birçok insan elediğini de ifade ediyor.

Eşi ile yaş farkı konuşulan Özge Özder: İlişkimiz hakkında bilmişlik taslayanlar hayatımızdan çıktı!

ESTETİĞE KARŞI DEĞİLİM
Son dönemde en çok tartışılan konulardan biri de estetik. Birçok kişinin estetik bağımlısı olduğu şu günlerde Özge Özder de bu konuyla ilgili düşüncelerini ifade ediyor:

SON DAKİKA