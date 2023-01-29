Eşi ile yaş farkı konuşulan Özge Özder: İlişkimiz hakkında bilmişlik taslayanlar hayatımızdan çıktı!

Özder, o dönem yaşadıklarını şöyle anlatıyor: "Sinan'la aramızdaki yaş farkı beni rahatsız etmiyor. Tanışıp çok iyi anlaştık. Benimde yaşını sormak 2 hafta sonra aklıma geldi. Sinan da kendisini birkaç yaş büyük göstermişti. Ancak tabii ki aramızdaki yaş farkını biliyordum. Biz yaş farkı dışarıdan çok belli olan bir çift değiliz. 1,5 sene basın da durumu anlamadı. Sonra birileri bunu fark edip haber yaptı. Çok mutlu bir çift olarak hayatımıza devam ediyoruz. Hep güzel bir ailem olsun istiyordum ama Sinan'ın karşıma çıkmasıyla bu düşüncem de anlam buldu.