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Haberler Galeri Esin Çepni'nin eski fotoğrafları gündem oldu! Youtuber Bilal Hancı'nın eski eşi Esin Çepni'nin estetiksiz ve kilolu halini görenler tanıyamadı
Giriş Tarihi: 16.08.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 09:42

Esin Çepni'nin eski fotoğrafları gündem oldu! Youtuber Bilal Hancı'nın eski eşi Esin Çepni'nin estetiksiz ve kilolu halini görenler tanıyamadı

'Kafalar' kanalı ile tanınan Bilal Hancı'nın eşi Esin Çepni ihanet iddiaları ardından eşinin görüntülerini paylaşmıştı. İkilinin evliliği bu olay sonrası sona ererken Çepni, şimdilerde sosyal medyada boy göstermeye devam ediyor. Fotoğraflarını Instagram hesabından takipçileri ile paylaşan ünlü fenomene binlerce yorum ve beğeni geliyor. Ancak estetiksiz ve kilolu olan eski haliyle ortaya çıkan Esin Çepni fotoğrafları takipçilerini şaşırttı. Fotoğraflara 'tanımakta zorlandık' yorumları geldi. İşte, o görüntüler...

Esin Çepni’nin eski fotoğrafları gündem oldu! Youtuber Bilal Hancı’nın eski eşi Esin Çepni’nin estetiksiz ve kilolu halini görenler tanıyamadı

Esin Çepni'nin fotoğrafları gündemde. Daha önce katıldığı bir yarışma programında ortaya çıkan görüntülerde estetiksiz ve kilolu haliyle görülen sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ayrılığı ardından gündemden düşmüyor.

Esin Çepni’nin eski fotoğrafları gündem oldu! Youtuber Bilal Hancı’nın eski eşi Esin Çepni’nin estetiksiz ve kilolu halini görenler tanıyamadı

Bilal Hancı'nın eşi Esin Çepni'yi aldatması ile günlerce konuşulmuştu. Çepni, eşi tarafından ihanete uğradığı iddialarını eşinin gizli çekilen görüntüleri ile ifşa etmişti.

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Esin Çepni’nin eski fotoğrafları gündem oldu! Youtuber Bilal Hancı’nın eski eşi Esin Çepni’nin estetiksiz ve kilolu halini görenler tanıyamadı

Bir gece kulübünde bir kadınla öpüşürken görülen Bilal Hancı oldukça tepki almıştı. İkili ihanet öncesinde de boşanma kararı almış ancak evliliklerine ikinci bir şans vererek yeniden bir araya gelmişti.

Esin Çepni’nin eski fotoğrafları gündem oldu! Youtuber Bilal Hancı’nın eski eşi Esin Çepni’nin estetiksiz ve kilolu halini görenler tanıyamadı

Daha sonra ortaya çıkan görüntüleri takipçileri ile paylaşan Esin Çepni eşinin ihanet videosu ile birlikte ağladığı görüntüleri de Instagram hesabından paylaştı.

Esin Çepni’nin eski fotoğrafları gündem oldu! Youtuber Bilal Hancı’nın eski eşi Esin Çepni’nin estetiksiz ve kilolu halini görenler tanıyamadı

YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI!

Olaylı ayrılık sonrası Çaykur Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen ile fotoğraf paylaşan Esin Çepni, yeni bir aşka yelken açtığını takipçileri paylaştı. Boşanma sonrası gelen fotoğraflar tepki çekmişti.

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