Giriş Tarihi: 16.08.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024
09:42
Esin Çepni'nin eski fotoğrafları gündem oldu! Youtuber Bilal Hancı'nın eski eşi Esin Çepni'nin estetiksiz ve kilolu halini görenler tanıyamadı
'Kafalar' kanalı ile tanınan Bilal Hancı'nın eşi Esin Çepni ihanet iddiaları ardından eşinin görüntülerini paylaşmıştı. İkilinin evliliği bu olay sonrası sona ererken Çepni, şimdilerde sosyal medyada boy göstermeye devam ediyor. Fotoğraflarını Instagram hesabından takipçileri ile paylaşan ünlü fenomene binlerce yorum ve beğeni geliyor. Ancak estetiksiz ve kilolu olan eski haliyle ortaya çıkan Esin Çepni fotoğrafları takipçilerini şaşırttı. Fotoğraflara 'tanımakta zorlandık' yorumları geldi. İşte, o görüntüler...