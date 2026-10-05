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Eski eşe vicdan hesabı! Güzide Duran'dan Adnan Aksoy'a zehir zemberek sözler: 'Döktüğüm her gözyaşını Allah'a havale ediyorum'
Giriş Tarihi: 05.10.2026 12:32
Eski eşe vicdan hesabı! Güzide Duran'dan Adnan Aksoy'a zehir zemberek sözler: "Döktüğüm her gözyaşını Allah'a havale ediyorum"
Eski manken Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy'un mart ayındaki boşanmasının ardından sular bir türlü durulmuyor. Çocuklarıyla uzun süredir bağları kopma noktasına gelen ünlü isim, sosyal medya hesabından adeta açtı ağzını yumdu gözünü. Eski eşinin tutumuna ateş püsküren Duran, yaşadığı evlat hasretini ve içindeki öfkeyi şu sözlerle dile getirdi...