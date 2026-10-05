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Haberler Galeri Magazin Eski eşe vicdan hesabı! Güzide Duran'dan Adnan Aksoy'a zehir zemberek sözler: 'Döktüğüm her gözyaşını Allah'a havale ediyorum'
Giriş Tarihi: 05.10.2026 12:32

Eski eşe vicdan hesabı! Güzide Duran'dan Adnan Aksoy'a zehir zemberek sözler: "Döktüğüm her gözyaşını Allah'a havale ediyorum"

Eski manken Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy'un mart ayındaki boşanmasının ardından sular bir türlü durulmuyor. Çocuklarıyla uzun süredir bağları kopma noktasına gelen ünlü isim, sosyal medya hesabından adeta açtı ağzını yumdu gözünü. Eski eşinin tutumuna ateş püsküren Duran, yaşadığı evlat hasretini ve içindeki öfkeyi şu sözlerle dile getirdi...

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Eski eşe vicdan hesabı! Güzide Duran’dan Adnan Aksoy’a zehir zemberek sözler: Döktüğüm her gözyaşını Allah’a havale ediyorum

1996 Best Model of Turkey birincisi Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy, geçtiğimiz mart ayında resmi olarak yollarını ayırmıştı.

Eski eşe vicdan hesabı! Güzide Duran’dan Adnan Aksoy’a zehir zemberek sözler: Döktüğüm her gözyaşını Allah’a havale ediyorum

Ayrılık sürecinde Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nin eski başkanı Fikret Orman ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Duran'ın bu birlikteliği, aile içinde iplerin gerilmesine neden olmuştu.

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Eski eşe vicdan hesabı! Güzide Duran’dan Adnan Aksoy’a zehir zemberek sözler: Döktüğüm her gözyaşını Allah’a havale ediyorum

Yaşanan gelişmelerin ardından çocuklarıyla arası açılan ünlü manken, krizin sorumlusu olarak eski eşini işaret etti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Eski eşe vicdan hesabı! Güzide Duran’dan Adnan Aksoy’a zehir zemberek sözler: Döktüğüm her gözyaşını Allah’a havale ediyorum

Çocuklarıyla yaşadığı kopukluktan dolayı Adnan Aksoy'u suçlayan Güzide Duran, uzun süredir evlatlarına duyduğu özlemle zor günler geçiriyor.

Eski eşe vicdan hesabı! Güzide Duran’dan Adnan Aksoy’a zehir zemberek sözler: Döktüğüm her gözyaşını Allah’a havale ediyorum

İki yıldır kızı Selin'e, bir yıldır da oğlu Emir'e hasret kaldığını belirten eski manken, sosyal medya hesabı üzerinden eski eşine yönelik tepkisini sürdürdü.

Eski eşe vicdan hesabı! Güzide Duran’dan Adnan Aksoy’a zehir zemberek sözler: Döktüğüm her gözyaşını Allah’a havale ediyorum

INSTAGRAM PAYLAŞIMIYLA ATEŞ PÜSKÜRDÜ!

Sosyal medya hesabından sitem dolu bir mesaj yayımlayan Güzide Duran, yaşadığı evlat hasretini ve öfkesini şu sözlerle dile getirdi:

Eski eşe vicdan hesabı! Güzide Duran’dan Adnan Aksoy’a zehir zemberek sözler: Döktüğüm her gözyaşını Allah’a havale ediyorum

"İKİ YILDIR KIZIMI, BİR YILDIR OĞLUMU GÖREMİYORUM"

"Bir anneyi evlatlarından koparıp, çocuklarının zihninde annelerini kötüleyip sonra "mutlu baba" pozları vermek... Bunun adını ben koymayacağım. Vicdanı olan zaten koyar. İki yıldır kızımın, bir yıldır oğlumun hasretiyle sınanıyorum. Yıllarca evladım gibi emek verdiğim insanların vefasızlığını da gördüm.

Eski eşe vicdan hesabı! Güzide Duran’dan Adnan Aksoy’a zehir zemberek sözler: Döktüğüm her gözyaşını Allah’a havale ediyorum

"DÖKTÜĞÜM HER GÖZYAŞINI ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Ama artık tek bir sözüm var: Beni evlatlarımla sınayanı Allah da vicdanıyla sınasın. Çocuklarımın benden çalınan her gününü, döktüğüm her gözyaşını, yaşadığım her gecenin hesabını Allah'a havale ediyorum. Çünkü çocuklar büyür, gerçekler ortaya çıkar. Ve kul unutur belki... Ama Allah unutmaz!"

Eski eşe vicdan hesabı! Güzide Duran’dan Adnan Aksoy’a zehir zemberek sözler: Döktüğüm her gözyaşını Allah’a havale ediyorum

Güzide Duran, Fikret Orman ile olan beraberliğinin evliliği bitirme kararı aldıktan sonra başladığını vurgulasa da Adnan Aksoy durumun aksini savunmayı sürdürüyor.

Eski eşe vicdan hesabı! Güzide Duran’dan Adnan Aksoy’a zehir zemberek sözler: Döktüğüm her gözyaşını Allah’a havale ediyorum

İkili arasındaki zamanlama tartışması ve çocukların velayeti üzerinden yaşanan kriz magazin gündemindeki sıcaklığını koruyor.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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