Eski eşe vicdan hesabı! Güzide Duran'dan Adnan Aksoy'a zehir zemberek sözler: "Döktüğüm her gözyaşını Allah'a havale ediyorum"

"DÖKTÜĞÜM HER GÖZYAŞINI ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Ama artık tek bir sözüm var: Beni evlatlarımla sınayanı Allah da vicdanıyla sınasın. Çocuklarımın benden çalınan her gününü, döktüğüm her gözyaşını, yaşadığım her gecenin hesabını Allah'a havale ediyorum. Çünkü çocuklar büyür, gerçekler ortaya çıkar. Ve kul unutur belki... Ama Allah unutmaz!"