Giriş Tarihi: 06.09.2024 09:56
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024
09:57
Eski eşi Acun Ilıcalı'nın düğünü sonrası Şeyma Subaşı’ndan manidar paylaşım! "Bu duygu başka bir şeymiş..."
Yılın düğününün baş kahramanları Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altınkaya'nın yanı sıra merak edilen isimlerden biri de Şeyma Subaşı oldu. Sosyal medyanın merakla beklediği bir şey de Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa Ilıcalı'nın annesi, eski eşi Şeyma Subaşı'nın bir paylaşımda bulunup, bulunmayacağıydı. Şeyma Subaşı şaşırtmadı. Manidar paylaşımlarını ardı ardına paylaşan Şeyma Subaşı "Bu duygu başka bir şeymiş..." dedi. İşte bir zamanlar Acun Ilıcalı ile büyük bir aşk yaşayan Şeyma Subaşı'nın manidar paylaşımları...