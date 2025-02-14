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Haberler Galeri Eski manken Duygu Ulaş komşusunun motosikletine çarpıp kaçtı
Giriş Tarihi: 14.02.2025 06:13 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 06:18

Eski manken Duygu Ulaş komşusunun motosikletine çarpıp kaçtı

Armağan Yılmaz'ın haberine göre, eski manken Duygu Ulaş, oturduğu sitenin otoparkında komşusunun motosikletine çarpıp olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen motosiklet sahibi Gözde Y., hasarın sorumlusunun Ulaş olduğunu tespit etti. Zararı karşılaması için Ulaş'a ulaşan ancak olumlu bir yanıt alamayan Gözde Y., ünlü manken hakkında şikayetçi oldu. İşte detaylar...

Armağan YILMAZ
Eski manken Duygu Ulaş komşusunun motosikletine çarpıp kaçtı

Eski manken Duygu Ulaş, oturduğu sitenin otoparkındaki komşusunun motosikletine çarpıp kaçtı.

Eski manken Duygu Ulaş komşusunun motosikletine çarpıp kaçtı

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen komşu Gözde Y. olayın failinin Duygu Ulaş olduğunu tespit etti.

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Eski manken Duygu Ulaş komşusunun motosikletine çarpıp kaçtı

Gözde Y. hasarın giderilmesi için Ulaş'a ulaştı. Ancak talebine olumlu karşılık bulamayınca manken hakkında şikayetçi oldu

Eski manken Duygu Ulaş komşusunun motosikletine çarpıp kaçtı

Eski manken Duygu Ulaş'ın başı komşusuyla dertte. Geçtiğimiz 28 Ocak günü Beşiktaş'ta bulunan lüks sitede meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti: Gözde Y., yurt dışından tatil dönüşü sonrasında gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Sitede park halinde bulunan motosikletin hasar aldığını gördü.

Eski manken Duygu Ulaş komşusunun motosikletine çarpıp kaçtı

Güvenlik kamera görüntülerine bakan Gözde Y. motosikletine hasar veren kişinin, eski ünlü manken Duygu Ulaş olduğunu tespit etti.

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