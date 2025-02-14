Giriş Tarihi: 14.02.2025 06:13
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025
06:18
Eski manken Duygu Ulaş komşusunun motosikletine çarpıp kaçtı
Armağan Yılmaz'ın haberine göre, eski manken Duygu Ulaş
, oturduğu sitenin otoparkında komşusunun motosikletine çarpıp olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen motosiklet sahibi Gözde Y., hasarın sorumlusunun Ulaş olduğunu tespit etti. Zararı karşılaması için Ulaş'a ulaşan ancak olumlu bir yanıt alamayan Gözde Y., ünlü manken hakkında şikayetçi oldu. İşte detaylar...