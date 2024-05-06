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Haberler Galeri Eski manken Yeşim Erçetin'in eşi banyoda ölü bulundu! 'Canım kocam gidişin çok ani oldu' Şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanacağını açıklamıştı...
Giriş Tarihi: 06.05.2024 10:30 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 10:39

Eski manken Yeşim Erçetin'in eşi banyoda ölü bulundu! 'Canım kocam gidişin çok ani oldu' Şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanacağını açıklamıştı...

Eski manken, sunucu ve şarkıcı Yeşim Erçetin, 6 ay aşk yaşadığı iş insanı Fevzi Kardeseci ile sürpriz bir nikahla hayatını birleştirmişti. Yeşim Erçetin ile Fevzi Kardecesi, Şubat 2022'de Amerika'nın Miami kentinde evlenmişti. Erçetin, bir süre önce şiddet gördğüğ gerekçesiyle Fevzi Kardeseci'den boşanacağını açıklamıştı. 45 yaşındaki ünlü isim eşinin ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Eski manken Yeşim Erçetin’in eşi banyoda ölü bulundu! ’Canım kocam gidişin çok ani oldu’ Şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanacağını açıklamıştı...

Eski manken, sunucu ve şarkıcı Yeşim Erçetin, 6 ay aşk yaşadığı iş insanı Fevzi Kardeseci ile Şubat 2022'de Amerika'nın Miami kentinde evlenmişti.

Eski manken Yeşim Erçetin’in eşi banyoda ölü bulundu! ’Canım kocam gidişin çok ani oldu’ Şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanacağını açıklamıştı...

Amerika'da yaşayan çift geçtiğimiz günlerde ise boşanma haberleriyle gündeme gelmişti. Evlendikten sonra Miami'de kendisine yeni bir hayat kuran ve yakın zamanda aldığı eğitimlerin ardından doğum koçluğu yapmaya başlayan Erçetin, Kardeseci ile evliliğini noktalamaya hazırlandığını açıklamıştı.

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Eski manken Yeşim Erçetin’in eşi banyoda ölü bulundu! ’Canım kocam gidişin çok ani oldu’ Şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanacağını açıklamıştı...

Yeşim Erçetin, eşinden gördüğü şiddet dolayısıyla arkadaşının evine sığındığını ve boşanma davası açmaya hazırlandığını açıklamıştı.

Eski manken Yeşim Erçetin’in eşi banyoda ölü bulundu! ’Canım kocam gidişin çok ani oldu’ Şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanacağını açıklamıştı...

'BU İLİŞKİ SON BULACAK'

"Boşanma davası tabii ki açacağım. Utanılacak bir olay değil. Artık paylaşılabilecek bir olay. Zaten şiddettin her türlüsü olmamalı. Yaşadığım çok trajik bir hikâye. Evlendiğimden beri sorunlar yaşadık, üstesinden geldik. Çok severek evlendim. Talihsiz olaylar geldi arka arkaya. FBI evimizi bastı. Eşime inandım, güvendim. İstedim ki her şey kendi kendine yoluna gelsin. Ama bunun sonucu şiddet olmamalıydı.

Eski manken Yeşim Erçetin’in eşi banyoda ölü bulundu! ’Canım kocam gidişin çok ani oldu’ Şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanacağını açıklamıştı...

Arkasında duran bir kadına bu şekilde davranmamalı. Kumarda kaybettiği paranın siniriyle bana şiddet uyguladı. Arabada bana 'Uğursuz geldin' dedi. Maalesef böyle alışkanlıkları olanlar karşılarındaki insanları suçlarlar. Zaten yaşadığı talihsiz olaydan sonra hiçbir şey yolunda gitmedi. Sürekli kumarda kaybediyor. Bana ilk başta sözlü şiddette bulunup 'Bir tane çarparım kafan camdan çıkar' dedi, kafamı itti. Ben de kafamı cama çarptım. Bütün hukuksal olarak işlemleri başlatması için avukatımla iletişime geçtim. Bir şekilde başlatacak ve bu ilişki son bulacak."

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