Giriş Tarihi: 06.05.2024 10:30
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
10:39
Eski manken Yeşim Erçetin'in eşi banyoda ölü bulundu! 'Canım kocam gidişin çok ani oldu' Şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanacağını açıklamıştı...
Eski manken, sunucu ve şarkıcı Yeşim Erçetin, 6 ay aşk yaşadığı iş insanı Fevzi Kardeseci ile sürpriz bir nikahla hayatını birleştirmişti. Yeşim Erçetin ile Fevzi Kardecesi, Şubat 2022'de Amerika'nın Miami kentinde evlenmişti. Erçetin, bir süre önce şiddet gördğüğ gerekçesiyle Fevzi Kardeseci'den boşanacağını açıklamıştı. 45 yaşındaki ünlü isim eşinin ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu.