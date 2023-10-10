Eski milli voleybolcu Duygu Bal "Travesti görünümlü" yorumunu affetmedi! İş adamının başı dertte!

POPÜLARİTE SALDIRI GETİRDİ

Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde Duygu Bal'ın milli voleybolcu olarak ülkemizi temsil ettiği ve sonrasında toplumda sıkça takip edilen yarışma programlarında yarışmacı olarak belli bir tanınırlığa ulaştığı belirtildi. Sosyal medyada takipçi sayısı ve popülaritesi arttıkça kendisine yönelik sistematik saldırı ve yıpratma çabalarının başladığı ifade edildi.