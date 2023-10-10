Giriş Tarihi: 10.10.2023 07:11
Güncelleme Tarihi: 10.10.2023
07:14
Eski milli voleybolcu Duygu Bal "Travesti görünümlü" yorumunu affetmedi! İş adamının başı dertte!
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen eski voleybolcu Duygu Bal, hakkında yapılan yorumu affetmedi. Eski milli voleybolcu Duygu Bal, sosyal medyadan kendisine yorum yapan iş adamından "Fikir özgürlüğüme yönelik hakaret etti" diyerek şikayetçi oldu. "Bu kadın, şu ada yarışmasındaki travesti görünümlü olan değil mi?" paylaşımını yaptığı belirtilen iş adamı Zafer A., "Hesap benim ama ben yazmadım" dese de savcılık bu savunmanın suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirtti. 2 yıl 4 aya kadar hapsini istedi.