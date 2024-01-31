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Haberler Galeri Eski sevgilisini darp eden futbolcu hapis mi yatacak? Fenomen Aleyna Eroğlu eski sevgilisi Batuhan Karadeniz’in şiddet uyguladığını iddia etmişti!
Giriş Tarihi: 31.01.2024 06:29 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 06:30

Eski sevgilisini darp eden futbolcu hapis mi yatacak? Fenomen Aleyna Eroğlu eski sevgilisi Batuhan Karadeniz’in şiddet uyguladığını iddia etmişti!

Sosyal medya fenomeni Aleyna Eroğlu, 2 yıl birlikte olduğu eski sevgilisi futbolcu Batuhan Karadeniz tarafından darp edildiğini iddia etmişti. Karadeniz'in çeşitli tarihlerde küfür içerikli tehdit mesajları attığı iddianamede yer aldı. Eroğlu'nun konuşmak için Karadeniz'in yanına otele gittiği ve orada darp edilerek yaralandığı anlatıldı. Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda, Eroğlu'nun basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığı belirtildi. Kamera kayıtları da delil olarak dosyada yer aldı. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı. Karadeniz hakkında zincirleme tehdit ve kadına karşı basit yaralama suçlarından 1 yıl 2 aydan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Deniz YUSUFOĞLU
Eski sevgilisini darp eden futbolcu hapis mi yatacak? Fenomen Aleyna Eroğlu eski sevgilisi Batuhan Karadeniz’in şiddet uyguladığını iddia etmişti!

Eski sevgilisi sosyal medya fenomeni Aleyna Eroğlu'na otelde şiddet uygulayan futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında iddianame düzenlendi. Futbolcunun tehdit ve yaralama suçlamalarından 4,5 yıla kadar hapsi isteniyor

Eski sevgilisini darp eden futbolcu hapis mi yatacak? Fenomen Aleyna Eroğlu eski sevgilisi Batuhan Karadeniz’in şiddet uyguladığını iddia etmişti!

Fenomen Aleyna Eroğlu, sosyal medya hesabından videolar yayınlayarak 2 yıl birlikte olduğu eski sevgilisi futbolcu Batuhan Karadeniz tarafından darp edildiğini iddia etmişti.

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Eski sevgilisini darp eden futbolcu hapis mi yatacak? Fenomen Aleyna Eroğlu eski sevgilisi Batuhan Karadeniz’in şiddet uyguladığını iddia etmişti!

Şikayetçi olan Eroğlu ifadesinde, Karadeniz'den yaklaşık 1 ay önce ayrıldığını belirterek "Kendisine sevgili olduğumuz dönemde parça parça 300 bin TL para verdim. Sonra paramı almak için ona ulaşmak istedim fakat ulaşamadım.

Eski sevgilisini darp eden futbolcu hapis mi yatacak? Fenomen Aleyna Eroğlu eski sevgilisi Batuhan Karadeniz’in şiddet uyguladığını iddia etmişti!

21 Mart'ta 04.00'te Batuhan sosyal medyadan canlı yayın açtı. Ben de bulunduğu otele paramı istemek için gittim'' demişti. Eroğlu, yaşadığı şiddeti "Kapıyı çaldım, açtı.

Eski sevgilisini darp eden futbolcu hapis mi yatacak? Fenomen Aleyna Eroğlu eski sevgilisi Batuhan Karadeniz’in şiddet uyguladığını iddia etmişti!

Açar açmaz tokat attı, boğazımı sıktı. Kapıyı kapatırken sağ kolumu kapıya sıkıştırdı" diyerek parasını alamadığını söylemişti. Şikayet üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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