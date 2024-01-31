Eski sevgilisini darp eden futbolcu hapis mi yatacak? Fenomen Aleyna Eroğlu eski sevgilisi Batuhan Karadeniz’in şiddet uyguladığını iddia etmişti!

Şikayetçi olan Eroğlu ifadesinde, Karadeniz'den yaklaşık 1 ay önce ayrıldığını belirterek "Kendisine sevgili olduğumuz dönemde parça parça 300 bin TL para verdim. Sonra paramı almak için ona ulaşmak istedim fakat ulaşamadım.