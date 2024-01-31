Giriş Tarihi: 31.01.2024 06:29
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
06:30
Eski sevgilisini darp eden futbolcu hapis mi yatacak? Fenomen Aleyna Eroğlu eski sevgilisi Batuhan Karadeniz’in şiddet uyguladığını iddia etmişti!
Sosyal medya fenomeni Aleyna Eroğlu, 2 yıl birlikte olduğu eski sevgilisi futbolcu Batuhan Karadeniz tarafından darp edildiğini iddia etmişti. Karadeniz'in çeşitli tarihlerde küfür içerikli tehdit mesajları attığı iddianamede yer aldı. Eroğlu'nun konuşmak için Karadeniz'in yanına otele gittiği ve orada darp edilerek yaralandığı anlatıldı. Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda, Eroğlu'nun basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığı belirtildi. Kamera kayıtları da delil olarak dosyada yer aldı. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı. Karadeniz hakkında zincirleme tehdit ve kadına karşı basit yaralama suçlarından 1 yıl 2 aydan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.