Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır'ı Oktay Kaynarca hakkındaki bu gerçek şaşırtıyor! Birçok kişi bilmiyor ama…

atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam bomba gibi bir bölümle geliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 145. Bölümü heyecanla bekleniyor. Hızır tarafından ihanete uğradığını düşünen Sevda, evlilik hayalinden vazgeçmiş, intikam hayalleri kurmaya başlamıştır. Sevgisi nefrete dönüştüğü anda, Hızır'ın canını yakacak hamlenin peşine düşer. Çakırbeylilerle aynı masada oturduğu için stratejik davranmak zorunda olan amcası Feyyaz'ın elinden kontrolü almak isteyecek kadar da öfkelidir. Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca hakkında araştırma yapanlar ünlü oyuncunun boyunu öğrenince şaşırıyor. İşte merak edenler için Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın ve diğer ünlü isimlerin boyları…