Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır'ı Oktay Kaynarca hakkındaki bu gerçek şaşırtıyor! Birçok kişi bilmiyor ama…

atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, nefes kesen senaryosu kadar oyuncuları ile de çok konuşuluyor. Düşmanları her geçen gün artmakta olan Hızır'ın yalnız ve savunmasız kalmasını amaçlayan Altan, dört bir taraftan saldırmaya başlar. İlk olarak Fahri ve Hurşit'i cezaevine gönderirken hemen arkasından Boran ve Behzat'ı sorguya aldıracaktır. Sorularına yanıt almak için her türlü işkenceye maruz bıraktığı ikilinin, düşmanlarına canlarından başka verecek bir şeyleri yoktur. Dostlarının hayatını kendi hayatının dahi üstünde tutan Hızır'ı yaralayacak en büyük hamle ise Şahin Ağa'nın gözlerinin önünde alınması olacaktır. Son olarak dizide Hızır Çakırbeyli karakteri ile gönüllere taht kuran Oktay Kaynarca ile ilgili internette araştırma yapanlar Oktay Kaynarca'nın boyunu öğrenince çok şaşırıyor. İşte Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın ve diğer ünlü isimlerin boyları…