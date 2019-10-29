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  • Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır'ı Oktay Kaynarca hakkındaki bu gerçek şaşırtıyor! Birçok kişi bilmiyor ama…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın hakkındaki bu gerçek şaşırtıyor! Birçok kişi bilmiyor ama…

atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam bomba gibi bir bölümle geliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 145. Bölümü heyecanla bekleniyor. tarafından ihanete uğradığını düşünen Sevda, evlilik hayalinden vazgeçmiş, intikam hayalleri kurmaya başlamıştır. Sevgisi nefrete dönüştüğü anda, Hızır'ın canını yakacak hamlenin peşine düşer. Çakırbeylilerle aynı masada oturduğu için stratejik davranmak zorunda olan amcası Feyyaz'ın elinden kontrolü almak isteyecek kadar da öfkelidir. Eşkıya'nın Hızır'ı hakkında araştırma yapanlar ünlü oyuncunun boyunu öğrenince şaşırıyor. İşte merak edenler için Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın ve diğer ünlü isimlerin boyları…

Giriş Tarihi: 29.10.2019 06:28 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 06:46
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır'ı Oktay Kaynarca hakkındaki bu gerçek şaşırtıyor! Birçok kişi bilmiyor ama…

atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, nefes kesen senaryosu kadar oyuncuları ile de çok konuşuluyor. Düşmanları her geçen gün artmakta olan 'ın yalnız ve savunmasız kalmasını amaçlayan Altan, dört bir taraftan saldırmaya başlar. İlk olarak Fahri ve Hurşit'i cezaevine gönderirken hemen arkasından Boran ve Behzat'ı sorguya aldıracaktır. Sorularına yanıt almak için her türlü işkenceye maruz bıraktığı ikilinin, düşmanlarına canlarından başka verecek bir şeyleri yoktur. Dostlarının hayatını kendi hayatının dahi üstünde tutan Hızır'ı yaralayacak en büyük hamle ise Şahin Ağa'nın gözlerinin önünde alınması olacaktır. Son olarak dizide Hızır Çakırbeyli karakteri ile gönüllere taht kuran ile ilgili internette araştırma yapanlar Oktay Kaynarca'nın boyunu öğrenince çok şaşırıyor. İşte Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın ve diğer ünlü isimlerin boyları…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır'ı Oktay Kaynarca hakkındaki bu gerçek şaşırtıyor! Birçok kişi bilmiyor ama…

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır'ı Oktay Kaynarca hakkındaki bu gerçek şaşırtıyor! Birçok kişi bilmiyor ama…

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır'ı Oktay Kaynarca hakkındaki bu gerçek şaşırtıyor! Birçok kişi bilmiyor ama…

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