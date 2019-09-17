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  • Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tipi’si ile Behzat’ı aslında… Bu gerçek bildiğiniz gibi değil!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tipi’si ile Behzat’ı aslında… Bu gerçek bildiğiniz gibi değil!

atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 5. sezonu için geri sayım sürüyor. Başrollerini , Tarık Ünlüoğlu, Sabina Toziya gibi ünlü isimlerin paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, bomba transferlerle merhaba diyor. Dizi kadrosuna üç büyük oyuncu katıldı. Ekip, Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Selda Alkor'un yanı sıra, güzel oyuncu ve başarılı oyuncu Burak Sergen'i kadrosuna kattı. Yeni sezona sürpriz karakterlerle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yine adından söz ettirecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularının 10 parmağında 10 marifet var. Biri yaptığı yağlı boya ve kara kalem tablolarla usta ressamlara taş çıkarıyor. Diğerinin ise Gece ve Yol adlı albümünün ilk klibini yayınladı. Albümdeki üç şarkının da söz ve müziği imzasını taşıyor. İşte Emir Benderlioğlu'nun ve Savaş Özdemir'in oyunculuk dışındaki meslekleri…

Giriş Tarihi: 17.09.2019 07:02 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 07:13
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tipi’si ile Behzat’ı aslında… Bu gerçek bildiğiniz gibi değil!

atv ekranlarında salı günleri saat 20.00'de izleyicileri ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu için heyecan dorukta. Ömür'ün istenme sahnesiyle sezon finali yapan EDHO'nun yeni sezon tarihi merakla araştırılıyor. Yeni sezon kadrosuna Selda Alkor, ve Burak Sergen gibi ünlü isimler katıldı. İşte EDHO'nun oyuncularının ve diğer ünlü isimlerin ünlü olmadan önceki meslekleri…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tipi’si ile Behzat’ı aslında… Bu gerçek bildiğiniz gibi değil!

TOLGA SARITAŞ

Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş, liseyi bitirdikten sonra, annesi tarafından mobilyacıya çırak olarak verilince bir süre çıraklık yaptı.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tipi’si ile Behzat’ı aslında… Bu gerçek bildiğiniz gibi değil!

Sonrasında ise bir arkadaşının babasına yardım etmek için pazarcılık yaptı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tipi’si ile Behzat’ı aslında… Bu gerçek bildiğiniz gibi değil!

YILDIZ TİLBE

Şarkıcı Yıldız Tilbe, ünlü olmadan önce hayat kavgasının tam da içinde yer aldı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tipi’si ile Behzat’ı aslında… Bu gerçek bildiğiniz gibi değil!

Yıldız Tilbe'nin yaptığı işler arasında tezgahtarlık, pazarlamacılık ve çocuk bakıcılığı bulunuyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tipi’si ile Behzat’ı aslında… Bu gerçek bildiğiniz gibi değil!

KIVANÇ TATLITUĞ

Oyunculuktan önce yüreği basketbol için çarpan Kıvanç Tatlıtuğ, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynadı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tipi’si ile Behzat’ı aslında… Bu gerçek bildiğiniz gibi değil!

Sakatlanıp spora veda edince hayatı bir anda değişti ve bugünün başarılı oyuncusu oldu.

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