Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tipi’si ile Behzat’ı aslında… Bu gerçek bildiğiniz gibi değil!

atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 5. sezonu için geri sayım sürüyor. Başrollerini Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Sabina Toziya gibi ünlü isimlerin paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, yeni sezona bomba transferlerle merhaba diyor. Dizi kadrosuna üç büyük oyuncu katıldı. Ekip, Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Selda Alkor'un yanı sıra, güzel oyuncu Naz Elmas ve başarılı oyuncu Burak Sergen'i kadrosuna kattı. Yeni sezona sürpriz karakterlerle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yine adından söz ettirecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularının 10 parmağında 10 marifet var. Biri yaptığı yağlı boya ve kara kalem tablolarla usta ressamlara taş çıkarıyor. Diğerinin ise Gece ve Yol adlı albümünün ilk klibini yayınladı. Albümdeki üç şarkının da söz ve müziği imzasını taşıyor. İşte Emir Benderlioğlu'nun ve Savaş Özdemir'in oyunculuk dışındaki meslekleri…