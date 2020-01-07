Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tipi’si yine şaşırttı! Kimse bilmiyordu…

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz her hafta olduğunu gibi en son bölümü 153.bölümde de birinciliği kimseye kaptırmamıştı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, tüm kişilerde 9,71 izlenme oranı ve 21,37 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 9,79 izlenme oranı ve 20,48 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci olmuştu. Zirvenin gediklisi, Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz birinciliklerine devam ediyor. Dizi kendi gününde yine en çok izlenen yapım oluyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra, Twitter Türkiye Trending Topics listesinin de zirvesine oturmuştu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularının 10 parmağında 10 marifet var. Biri yaptığı yağlı boya ve kara kalem tablolarla usta ressamlara taş çıkarıyor. Diğerinin ise Gece ve Yol adlı albümünün ilk klibini yayınladı. Albümdeki üç şarkının da söz ve müziği imzasını taşıyor. İşte Emir Benderlioğlu'nun ve Savaş Özdemir'in oyunculuk dışındaki meslekleri…