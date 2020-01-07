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  • Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tipi’si yine şaşırttı! Kimse bilmiyordu…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın ’si yine şaşırttı! Kimse bilmiyordu…

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz her hafta olduğunu gibi en son bölümü 153.bölümde de birinciliği kimseye kaptırmamıştı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, tüm kişilerde 9,71 izlenme oranı ve 21,37 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 9,79 izlenme oranı ve 20,48 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci olmuştu. Zirvenin gediklisi, Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz birinciliklerine devam ediyor. Dizi kendi gününde yine en çok izlenen yapım oluyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra, Twitter Türkiye Trending Topics listesinin de zirvesine oturmuştu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularının 10 parmağında 10 marifet var. Biri yaptığı yağlı boya ve kara kalem tablolarla usta ressamlara taş çıkarıyor. Diğerinin ise Gece ve Yol adlı albümünün ilk klibini yayınladı. Albümdeki üç şarkının da söz ve müziği imzasını taşıyor. İşte 'nun ve 'in oyunculuk dışındaki meslekleri…

Giriş Tarihi: 07.01.2020 07:38 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 07:47
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tipi’si yine şaşırttı! Kimse bilmiyordu…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 153.Bölümünde bakın neler olmuştu? Tufan, Cengiz ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Hızır'ın tuzağa çekilmesini sağlamış ve ilk kurşunu atarak savaşı başlatmıştır. İki düşman arasında yapılan pazarlığın, canına karşılık mermilerin yeri olduğunu anlayan Hızır, Tufan ile Cengiz'i birlikte bitirebilmek için bir plan hazırlar. Bu planda en etkili rol oynayacak kişi ise ailesini hiçe sayarak düşmanın tarafında saf tutan Melike Meftun olacaktır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tipi’si yine şaşırttı! Kimse bilmiyordu…

Başlattığı savaşta daha fazla kayıp vermemek için kendine yandaş arayan Tufan, sokaklardaki adamlarından da birlik olmalarını ister. İlyas ve dostları düşmanlarının etrafında toplanmaya başlayacak bu adamlara, Çakırbeylilerin yanında olmak yerine karşısında durmanın nasıl sonuçlanacağını göstermekte gecikmez. Diğer taraftan Hızır da büyük lokma olarak gördüğü Cengiz'in peşinde olacaktır. Cengiz'i yok etmenin başına neler açacağını bilen Hızır, ardında hiçbir iz bırakmayacağı bir plan hazırlar.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tipi’si yine şaşırttı! Kimse bilmiyordu…

Çakırbeyliler, Tufan'ı kimsesizleştirecek olan bu hamlelerle tozu dumana katacaklardır. Çakırbeyli hanesinde ise heyecanlı bir bekleyiş vardır. Meryem'in döneceği haberi gelmiş ve her şeyin eskisinden daha iyi olacağına dair umutlar tekrar yeşertmiştir. Tüm ev ahalisinin mutlulukla karşıladığı bu habere en çok sevinen ise elbette ki Hızır olacaktır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tipi’si yine şaşırttı! Kimse bilmiyordu…

Atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde ''yi canlandıran ünlü oyuncu , yeni sezona yeni imajı ile girdi. Oyuncu, 25 yıldır kullandığı saçlarını rolü için kesti. Özdemir, yeni sezonun ilk dört bölümünde yoktu. Seyircinin en çok merak ettiği karakter olan 'Tipi'nin diziye dönüşü sosyal medyada da çok konuşulmuştu. Yeni görüntüsü hayranları tarafından tam not alan Özdemir, "Yeni tarzımı herkes çok beğeniyor ama ben henüz alışamadım" dedi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tipi'si Savaş Özdemir'in aynı zamanda müzikle uğraştığını da biliyor musunuz? Gece ve Yol adlı albümü olan Özdemir takipçileri tarafından çok beğeniliyor. Albümdeki üç şarkının da söz ve müziği imzasını taşıyor. İşte EDHO'nun oyuncularının ve diğer ünlü isimlerin ünlü olmadan önceki meslekleri…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tipi’si yine şaşırttı! Kimse bilmiyordu…

TOLGA SARITAŞ

Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş, liseyi bitirdikten sonra, annesi tarafından mobilyacıya çırak olarak verilince bir süre çıraklık yaptı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tipi’si yine şaşırttı! Kimse bilmiyordu…

Sonrasında ise bir arkadaşının babasına yardım etmek için pazarcılık yaptı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tipi’si yine şaşırttı! Kimse bilmiyordu…

YILDIZ TİLBE

Şarkıcı Yıldız Tilbe, ünlü olmadan önce hayat kavgasının tam da içinde yer aldı.

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