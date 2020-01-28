Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yakışıklı oyuncusunun oğlu tahtına aday! İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Boran'ı Mustafa Üstündağ'ın oğlu...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 154. bölümünde; Bir sevdiğinin daha ardında kalan Hızır, yas tuttuğu bir aylık dönemde hem ailesinden hem de işinden çok uzaklaşmıştır. Onu tekrar ayağa kaldıracak kişi ise yine Hayriye Ana olacaktır.