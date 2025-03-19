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Haberler Galeri Esra Bilgiç’e aşk yaradı! Beyazlar içinde kuğu gibi süzüldü…
Giriş Tarihi: 19.03.2025 14:49 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 14:51

Esra Bilgiç’e aşk yaradı! Beyazlar içinde kuğu gibi süzüldü…

Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Esra Bilgiç, geçtiğimiz aylarda iş insanı Faruk Sabancı ile sürpriz bir aşka yelken açmıştı. Uzun bir süredir hayatına kimseyi almadığı bilinen Bilgiç'in, sessiz sedasız yeni bir ilişkiye adım atması magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Mutluluğa adım atan Esra Bilgiç, son olarak sosyal medya hesabında paylaştığı yeni pozlarla dikkatleri üzerine çekti. Beyazlar içindeki zarif fotoğraflarını paylaşan güzel oyuncu, takipçilerinden "Aşk sana çok yaramış!" gibi birçok yorum aldı.

Esra Bilgiç’e aşk yaradı! Beyazlar içinde kuğu gibi süzüldü…

Son olarak 'Zamanın Kapıları' ve 'Atatürk' gibi filmlerde rol alan Esra Bilgiç, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

Esra Bilgiç’e aşk yaradı! Beyazlar içinde kuğu gibi süzüldü…

Daha çok özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden isim, bu sefer muhabirlerden kaçamamıştı.

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Esra Bilgiç’e aşk yaradı! Beyazlar içinde kuğu gibi süzüldü…

Esra Bilgiç, Faruk Sabancı ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Esra Bilgiç’e aşk yaradı! Beyazlar içinde kuğu gibi süzüldü…

Esra Bilgiç, Çengelköy'de bulunan bir restorandan yeni aşkı Faruk Sabancı ile çıkarken görüntülenmişti.

Esra Bilgiç’e aşk yaradı! Beyazlar içinde kuğu gibi süzüldü…

Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu, Hacı, Hakan ve Kerim'in kuzeni olan Faruk Sabancı, ve oyuncu Esra Bilgiç, çıkışta gazetecileri görünce şaşkınlığını gizleyememişti.