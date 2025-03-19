Giriş Tarihi: 19.03.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025
14:51
Esra Bilgiç’e aşk yaradı! Beyazlar içinde kuğu gibi süzüldü…
Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Esra Bilgiç, geçtiğimiz aylarda iş insanı Faruk Sabancı ile sürpriz bir aşka yelken açmıştı. Uzun bir süredir hayatına kimseyi almadığı bilinen Bilgiç'in, sessiz sedasız yeni bir ilişkiye adım atması magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Mutluluğa adım atan Esra Bilgiç, son olarak sosyal medya hesabında paylaştığı yeni pozlarla dikkatleri üzerine çekti. Beyazlar içindeki zarif fotoğraflarını paylaşan güzel oyuncu, takipçilerinden "Aşk sana çok yaramış!" gibi birçok yorum aldı.