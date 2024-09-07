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Haberler Galeri Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye ile efsane olmuştu... 55 yaşındaki sunucu Esra Ceyhan'ı şimdi tanımak çok zor!
Giriş Tarihi: 07.09.2024 08:06

Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye ile efsane olmuştu... 55 yaşındaki sunucu Esra Ceyhan'ı şimdi tanımak çok zor!

Atv ekranlarının efsane programı Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye sunucusu şimdil ne yapıyor? Güzel sunucu Esra Ceyhan'ın değişimi hayranlarını şoke etti! Bir zamanlar kadın kuşağının vazgeçilmez isimlerinden sunucu Esra Ceyhan'ı merak edenler onu sosyal medyada buldu. Şimdilerde 55 yaşında olan Esra Ceyhan sosyal medyadan hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. İşte aradan geçen yılların ve biraz kilo almanın da etkisi ile değişen Esra Ceyhan'ın son hali...

Esra Ceyhan’la A’dan Z’ye ile efsane olmuştu... 55 yaşındaki sunucu Esra Ceyhan’ı şimdi tanımak çok zor!

Bir döneme damgasını vuran ünlü sunucu Esra Ceyhan şimdi nerede, ne yapıyor?

Esra Ceyhan’la A’dan Z’ye ile efsane olmuştu... 55 yaşındaki sunucu Esra Ceyhan’ı şimdi tanımak çok zor!

Kızı Ayşe Ceyhan ile sakin bir hayat sürürken sosyal medyadan hayranlarıyla buluşmaya devam eden Esra Ceyhan'ın değişimi sosyal medyada gündem oldu. Esra Ceyhan, son haliyle sosyal medyada ilgi odağı oldu...

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Esra Ceyhan’la A’dan Z’ye ile efsane olmuştu... 55 yaşındaki sunucu Esra Ceyhan’ı şimdi tanımak çok zor!

Atv'de bir ekran klasiği haline gelen Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programı uzun yıllar zirvede götürmüş güzel sunucu Esra Ceyhan sosyal medyanın merak edilenlerinden oldu.

Esra Ceyhan’la A’dan Z’ye ile efsane olmuştu... 55 yaşındaki sunucu Esra Ceyhan’ı şimdi tanımak çok zor!

Esra Ceyhan'ın son halini merak edenler onu sosyal medyada buldu.

Esra Ceyhan’la A’dan Z’ye ile efsane olmuştu... 55 yaşındaki sunucu Esra Ceyhan’ı şimdi tanımak çok zor!

İşte biraz kilo almanın da etkisi ile değişen Esra Ceyhan'ın son hali...

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