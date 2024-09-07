Giriş Tarihi: 07.09.2024 08:06
Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye ile efsane olmuştu... 55 yaşındaki sunucu Esra Ceyhan'ı şimdi tanımak çok zor!
Atv ekranlarının efsane programı Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye sunucusu şimdil ne yapıyor? Güzel sunucu Esra Ceyhan'ın değişimi hayranlarını şoke etti! Bir zamanlar kadın kuşağının vazgeçilmez isimlerinden sunucu Esra Ceyhan'ı merak edenler onu sosyal medyada buldu. Şimdilerde 55 yaşında olan Esra Ceyhan sosyal medyadan hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. İşte aradan geçen yılların ve biraz kilo almanın da etkisi ile değişen Esra Ceyhan'ın son hali...