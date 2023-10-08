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Haberler Galeri Esra Dermancıoğlu, Milano sokaklarında kendinden geçti! Dans ettiği anları paylaştı
Giriş Tarihi: 08.10.2023 10:42 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 11:25

Esra Dermancıoğlu, Milano sokaklarında kendinden geçti! Dans ettiği anları paylaştı

Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Doksanlar, Sil Baştan, Kirgin Cicekler, Bir Küçük Gün Işığı gibi birçok projede rol almıştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Dermancıoğlu, son olarak Milano'ya gitti. Ünlü isim, Milano sokaklarında kendinden geçti. Dans ettiği anları paylaşan Dermancıoğlu'na beğeni ve yorum yağdı.

Esra Dermancıoğlu, Milano sokaklarında kendinden geçti! Dans ettiği anları paylaştı

Bir dönembir döneme damga vuran 'Fatmagül'ün Suçu Ne' dizisinin ardından büyük bir çıkış yakalamıştı.

Esra Dermancıoğlu, Milano sokaklarında kendinden geçti! Dans ettiği anları paylaştı

Dermancıoğlu, sık sık sosyal medya hesabından yaptığı eğlenceli paylaşımlarıyla da gündem oluyor.

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Esra Dermancıoğlu, Milano sokaklarında kendinden geçti! Dans ettiği anları paylaştı

Ünlü oyuncu, son olarak Milano'ya gitti.

Esra Dermancıoğlu, Milano sokaklarında kendinden geçti! Dans ettiği anları paylaştı

Dermancıoğlu, Milano sokaklarında çılgınca dans ettiği anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Esra Dermancıoğlu, Milano sokaklarında kendinden geçti! Dans ettiği anları paylaştı

Dermancıoğlunun kırmızı elbisesiyle yayınladığı videosuna yorum ve beğeni yağdı.

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