Giriş Tarihi: 08.10.2023 10:42
Güncelleme Tarihi: 08.10.2023
11:25
Esra Dermancıoğlu, Milano sokaklarında kendinden geçti! Dans ettiği anları paylaştı
Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Doksanlar, Sil Baştan, Kirgin Cicekler, Bir Küçük Gün Işığı gibi birçok projede rol almıştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Dermancıoğlu, son olarak Milano'ya gitti. Ünlü isim, Milano sokaklarında kendinden geçti. Dans ettiği anları paylaşan Dermancıoğlu'na beğeni ve yorum yağdı.