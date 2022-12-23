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Haberler Galeri Esra Erol’da çocuklarının geleceği olan 1 milyon TL’yi kriptoda batırıp kaçtığı ortaya çıkmıştı! Canlı yayında anne ve kız yüzleşti!
Giriş Tarihi: 23.12.2022 21:06 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 21:06

Esra Erol’da çocuklarının geleceği olan 1 milyon TL’yi kriptoda batırıp kaçtığı ortaya çıkmıştı! Canlı yayında anne ve kız yüzleşti!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programlarından 'Esra Erol'da' programına geçtiğimiz gün 22 yaşında İrem Doğan, katıldı. Doğan, annesinin aileye ait ev ve arabaları satıp elde ettiği 1 milyon TL'ye yakın bir miktarı da kripto paraya yatırdığını ve parayı kriptoda batırıp kaçtığını aktardı. Doğan, temmuz ayından itibaren kayıp olan annesinin bulunması için Esra Erol'dan yardım istedi. Ünlü sunucu ise ihbarları değerlendirerek anne Yeliz Doğan'ı stüdyoya getirdi. Aile canlı yayında yüzleşti. İşte Esra Erol'da yaşananlar!

Esra Erol’da çocuklarının geleceği olan 1 milyon TL’yi kriptoda batırıp kaçtığı ortaya çıkmıştı! Canlı yayında anne ve kız yüzleşti!

ATV'nin en çok izlenen programlarından Esra Erol'da her hafta farklı konular ve konuklar ağırlanıyor.

Esra Erol’da çocuklarının geleceği olan 1 milyon TL’yi kriptoda batırıp kaçtığı ortaya çıkmıştı! Canlı yayında anne ve kız yüzleşti!

Bu hafta 22 yaşındaki İrem Doğan'ın yaşadıkları adeta Türkiye gündemine oturdu.

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Esra Erol’da çocuklarının geleceği olan 1 milyon TL’yi kriptoda batırıp kaçtığı ortaya çıkmıştı! Canlı yayında anne ve kız yüzleşti!

İzleyicileri ekran başına kilitleyen olayda, seyirciler gözyaşlarına hakim olamadı.

Esra Erol’da çocuklarının geleceği olan 1 milyon TL’yi kriptoda batırıp kaçtığı ortaya çıkmıştı! Canlı yayında anne ve kız yüzleşti!

Annesinin ev ve arabayı satarak elde ettiği 1 milyon TL'yi kriptoda batırdığını ve kaçtığını belirten İrem Doğan, annesinin bulunmasını istediğini dile getirdi.

Esra Erol’da çocuklarının geleceği olan 1 milyon TL’yi kriptoda batırıp kaçtığı ortaya çıkmıştı! Canlı yayında anne ve kız yüzleşti!

Çanakkale'de yaşayan annesinin evden ayrılığını gözyaşları içinde anlattı. Annesine hesap sormak istediğini de dile getiren Doğan'a Esra Erol ve ekibi yardımcı oldu.

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