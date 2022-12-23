Giriş Tarihi: 23.12.2022 21:06 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 21:06

Esra Erol’da çocuklarının geleceği olan 1 milyon TL’yi kriptoda batırıp kaçtığı ortaya çıkmıştı! Canlı yayında anne ve kız yüzleşti!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programlarından 'Esra Erol'da' programına geçtiğimiz gün 22 yaşında İrem Doğan, katıldı. Doğan, annesinin aileye ait ev ve arabaları satıp elde ettiği 1 milyon TL'ye yakın bir miktarı da kripto paraya yatırdığını ve parayı kriptoda batırıp kaçtığını aktardı. Doğan, temmuz ayından itibaren kayıp olan annesinin bulunması için Esra Erol'dan yardım istedi. Ünlü sunucu ise ihbarları değerlendirerek anne Yeliz Doğan'ı stüdyoya getirdi. Aile canlı yayında yüzleşti. İşte Esra Erol'da yaşananlar!