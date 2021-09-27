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Haberler Galeri Esra Erol'da ikinci yufkacı vakasında yeni gelişme! Esra Erol, Zemzem Hanım’ı 24 yıllık eşyle canlı yayında karşı karşıya getirdi
Giriş Tarihi: 27.09.2021 19:58 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021 19:58

Esra Erol'da ikinci yufkacı vakasında yeni gelişme! Esra Erol, Zemzem Hanım’ı 24 yıllık eşyle canlı yayında karşı karşıya getirdi

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenen ve beğenilen programlarından biri olan 'Esra Erol'da her hafta farklı konular ele alınıyor. Bu hafta Esra Erol'da ikinci yufkacı vakası yaşandı. Aynı adama kaçan eltiler Türkiye'de günlerce konuşulmuştu. Bu sefer ise Zemzem Hanım, Esra Erol'dan yardım istedi. Yayına katılan Zemzem Hanım, 24 yıllık eşi Zeki Öztemel'in yufkacı Nejla Çobaner'e kaçtığını belirtti. Kocasının bir an evvel bulunmasını isteyen Zemzem Hanım'ın yardımına yine ünlü sunucu koştu. Ünlü sunucu Erol, bugün canlı yayında hem Zemzem Hanım'ı 24 yıllık eşiyle, hem de Nejla Çobaner'le telefonda karşı karşıya getirdi. İşte ikinci yufkacı vakasında bugün yaşananlar!

Esra Erol’da ikinci yufkacı vakasında yeni gelişme! Esra Erol, Zemzem Hanım’ı 24 yıllık eşyle canlı yayında karşı karşıya getirdi

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenen programlarından biri olan 'Esra Erol'da bugün inanılmaz bir olay yaşandı.

Esra Erol’da ikinci yufkacı vakasında yeni gelişme! Esra Erol, Zemzem Hanım’ı 24 yıllık eşyle canlı yayında karşı karşıya getirdi

Geçtiğimiz gün programa katılan Zemzem Hanım, 24 yıllık eşi Zeki Öztemel'in yufkacı Nejla Çobaner'e kaçtığını ve eşini bulmak istediğini canlı yayında açıklamıştı.

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Esra Erol’da ikinci yufkacı vakasında yeni gelişme! Esra Erol, Zemzem Hanım’ı 24 yıllık eşyle canlı yayında karşı karşıya getirdi

Bu kaçışından önce 2018 yılında Zeki yine yufkacı Nejla'ya kaçmış ancak 2.5 ay sonra geri dönmüş, Zemzem hanım ise 24 yıllık eşini affetmişti.

Esra Erol'da ikinci yufkacı vakasında yeni gelişme! Esra Erol, Zemzem Hanım'ı 24 yıllık eşi Zeki ile canlı yayında karşı karşıya getirdi | Video

Esra Erol’da ikinci yufkacı vakasında yeni gelişme! Esra Erol, Zemzem Hanım’ı 24 yıllık eşyle canlı yayında karşı karşıya getirdi

Zeki bey, şimdi de 27 Ağustos günü yine yeniden vazgeçemediği yufkacı Nejla'ya kaçtı. Bu arada Necla, ilk kaçtıklarında eşinden boşanmıştı.

Esra Erol’da ikinci yufkacı vakasında yeni gelişme! Esra Erol, Zemzem Hanım’ı 24 yıllık eşyle canlı yayında karşı karşıya getirdi

Zeki Bey'in bu kaçışında da, "Tehdit ediyorlar, beni öldürecekler. Gitmek zorundayım" diyerek bir zemin hazırlamış. Bir de eşi Zemzem'den "Telefon borcum var." diyerek para aldığı ortaya çıktı.

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