Esra Erol’da ikinci yufkacı vakasında yeni gelişme! Esra Erol, Zemzem Hanım’ı 24 yıllık eşyle canlı yayında karşı karşıya getirdi

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenen ve beğenilen programlarından biri olan 'Esra Erol'da her hafta farklı konular ele alınıyor. Bu hafta Esra Erol'da ikinci yufkacı vakası yaşandı. Aynı adama kaçan eltiler Türkiye'de günlerce konuşulmuştu. Bu sefer ise Zemzem Hanım, Esra Erol'dan yardım istedi. Yayına katılan Zemzem Hanım, 24 yıllık eşi Zeki Öztemel'in yufkacı Nejla Çobaner'e kaçtığını belirtti. Kocasının bir an evvel bulunmasını isteyen Zemzem Hanım'ın yardımına yine ünlü sunucu koştu. Ünlü sunucu Erol, bugün canlı yayında hem Zemzem Hanım'ı 24 yıllık eşiyle, hem de Nejla Çobaner'le telefonda karşı karşıya getirdi. İşte ikinci yufkacı vakasında bugün yaşananlar!