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Haberler Galeri Esra Erol’da zihinsel engelli Fevzi’nin esrarengiz kayboluşu: “Öldürdüyse de yakmadı!”
Giriş Tarihi: 20.11.2023 21:05 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 21:05

Esra Erol’da zihinsel engelli Fevzi’nin esrarengiz kayboluşu: “Öldürdüyse de yakmadı!”

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından 'Esra Erol'da', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'da da bu hafta esrarengiz bir sır perdesi aralandı. 21 Eylül 2022 tarihinden itibaren Tekirdağ Kapaklı'daki evinden çıkan 30 yaşındaki zihinsel engelli Fevzi Çalışkan, aranıyor. Fevzi Çalışkan'ın annesi Esra Erol'a başvurarak ünlü sunucu ve ekibinden yardım istedi. Ekibin yaptığı çalışmalar sonucu elde edilen bilgiler adeta kan dondurdu. İşte Esra Erol'da yaşananlar!

Esra Erol’da zihinsel engelli Fevzi’nin esrarengiz kayboluşu: “Öldürdüyse de yakmadı!”

ATV'nin en çok beğenilen programlarından 'Esra Erol'da', yer verdiği konu ve konuklarla izleyicilerin beğenisini kazanıyor.

Esra Erol’da zihinsel engelli Fevzi’nin esrarengiz kayboluşu: “Öldürdüyse de yakmadı!”

Bu hafta programda yer alan konu, adeta kan dondurdu.

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Esra Erol’da zihinsel engelli Fevzi’nin esrarengiz kayboluşu: “Öldürdüyse de yakmadı!”

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Programa katılan anne Arife Çalışkan, 30 yaşındaki zihinsel engelli oğlu Fevzi Çalışkan'ın 21 Eylül 2022 tarihinde Tekirdağ Kapaklı'daki evinden çıktığını ve bir daha haber alınamadığını anlatarak ünlü sunucudan yardım istedi.

Esra Erol’da zihinsel engelli Fevzi’nin esrarengiz kayboluşu: “Öldürdüyse de yakmadı!”

SIR PERDESİ ARALANDI

Esra Erol ve ekibi, çalışmalarını başlatarak sır perdesini araladı.

Esra Erol'da zihinsel engelli Fevzi'nin esrarengiz kayboluşu: "Öldürdüyse de yakmadı!"

Esra Erol’da zihinsel engelli Fevzi’nin esrarengiz kayboluşu: “Öldürdüyse de yakmadı!”

İKİ KİŞİYLE BAĞLANTISI BULUNDU

Ekip, Fevzi'nin Şakir Çakmak ve Serkan Şahin isimleri ile bağlantısını tespit etti.

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