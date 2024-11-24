Giriş Tarihi: 24.11.2024 06:51
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024
06:52
Esra Erol’dan samimi açıklamalar! “Kadınlar kalıpları kırıyor”
ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programının sunucusu Esra Erol, samimi açıklamalar yaptı. "Kendine hediye alan, güçlü kadın olabilmeyi önemsiyorum" diyen Erol, "Kadınlar değerli taşları sevdikleri için pırlanta takmak istemezler, değerli olduklarını bildikleri için takmak isterler. Tektaşını kendisinin alması meselesi, rol ve kalıpların kırıldığını gösteren bir ifadedir" diye konuştu.