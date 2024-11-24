Esra Erol’dan samimi açıklamalar! “Kadınlar kalıpları kırıyor”

TOPLUMUN ANALİZİNİ YAPIYORUM

"Güçlü kadın olmayı çok önemsiyorum" diye devam ediyor Erol. Özellikle kadınların ve genç kızların rol modeli. Bu nedenle onlara doğru örnek olmayı çok önemsiyor. Yoğun temposuna rağmen kendisini geliştirmeyi ihmal etmeyen ve Sosyoloji bölümü okuyan ünlü sunucu, "Toplumsal konular beni çok ilgilendiriyor. Yaptığım iş, okuduğum bölüm ve araştırdığım konular gereği hep toplumun analizini yapmaya çalışıyorum" diyor.