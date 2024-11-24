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Haberler Galeri Esra Erol’dan samimi açıklamalar! “Kadınlar kalıpları kırıyor”
Giriş Tarihi: 24.11.2024 06:51 Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 06:52

Esra Erol’dan samimi açıklamalar! “Kadınlar kalıpları kırıyor”

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programının sunucusu Esra Erol, samimi açıklamalar yaptı. "Kendine hediye alan, güçlü kadın olabilmeyi önemsiyorum" diyen Erol, "Kadınlar değerli taşları sevdikleri için pırlanta takmak istemezler, değerli olduklarını bildikleri için takmak isterler. Tektaşını kendisinin alması meselesi, rol ve kalıpların kırıldığını gösteren bir ifadedir" diye konuştu.

MERVE YURTYAPAN
Esra Erol’dan samimi açıklamalar! Kadınlar kalıpları kırıyor

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programıyla reytinglerin zirvesinde yer alan, güven listelerinin üst sıralarında olan, halkın sevgilisi Esra Erol, her yaptığı işe özenen ve güzelleştiren biri. Ünlü sunucu ile geçtiğimiz günlerde Şükran Güzeliş'in ev sahipliği yaptığı bir etkinlikte bir araya geldik.

Esra Erol’dan samimi açıklamalar! Kadınlar kalıpları kırıyor

Erol ve Güzeliş ile hem kahvaltı yaptık, hem de keyifli bir sohbete daldık. Tabii önce Erol'un programdaki başarısından başladık sohbete... Ünlü sunucu, girdiği ortama renk getiren, samimiyeti ve esprileriyle ortamın enerjisini bir anda yükselten biri. Yine pozitif ve bitmeyen enerjisiyle bizi bir anda etkisi altına aldı.

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Esra Erol’dan samimi açıklamalar! Kadınlar kalıpları kırıyor

Her günü dolu ama "Çalışmak beni daha enerjik kılıyor. Bu koşturmacanın içinde her şeye yetişebiliyorum" dedi. Aile onun en değerlisi. Çocuklarının mutluluğu her şeyden önce geliyor onun için. Güne erken başladığını anlatıyor, çocuklarını okula gönderdikten sonra soluğu kanalda alıyor.

Esra Erol’dan samimi açıklamalar! Kadınlar kalıpları kırıyor

"Programa her gün aynı heyecanla çıkıyorum" diyor ve tabii onun için en önemli olan şey programda ulaşabildiği kadar insana elini uzatmak, onlara doğru öğütler verip güçlü bireyler olmalarını sağlamak.

Esra Erol’dan samimi açıklamalar! Kadınlar kalıpları kırıyor

TOPLUMUN ANALİZİNİ YAPIYORUM

"Güçlü kadın olmayı çok önemsiyorum" diye devam ediyor Erol. Özellikle kadınların ve genç kızların rol modeli. Bu nedenle onlara doğru örnek olmayı çok önemsiyor. Yoğun temposuna rağmen kendisini geliştirmeyi ihmal etmeyen ve Sosyoloji bölümü okuyan ünlü sunucu, "Toplumsal konular beni çok ilgilendiriyor. Yaptığım iş, okuduğum bölüm ve araştırdığım konular gereği hep toplumun analizini yapmaya çalışıyorum" diyor.

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