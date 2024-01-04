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Giriş Tarihi: 04.01.2024 10:06 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 10:47

Estetiğe doymuyor! Ünlü oyuncu Büşra Pekin bakın bu kez neresine yaptırdı!

Oyuncu Büşra Pekin, son dönemde rol aldığı projelerin yanı sıra değişimiyle de gündeme geliyor. "Dilberay" filmindeki performansıyla beğeni toplayan Büşra Pekin, çekimler sonrası sıkı bir diyete girmiş verdiği kilolar sonra beğeni toplamıştı. Büşra Pekin bununla da yetinmedi ve yüzünde de estetik dokunuşlarla bambaşka birine dönüştü. Büşra Pekin estetik iddialarını yalanlasa da yüzündeki değişimin çok fazla olması hayranlarını ikna etmiyor. Büşra Pekin'in yüzündeki değişim sosyal medyada gündem oldu.

Estetiğe doymuyor! Ünlü oyuncu Büşra Pekin bakın bu kez neresine yaptırdı!

"Çok Güzel Hareketler Bunlar" programıyla yıldızı parlayan ünlü oyuncu Büşra Pekin, şimdilerde "Yıldız De Bana" adlı programın jüri üyelerinden... Kariyerindeki yükselişle zaman zaman gündeme gelen Pekin'i, son dönemde görenler tanımakta zorlanıyor. Büşra Pekin, yakın zamanda tamamen değişen yüzünün "estetik" dokunuşlarını kabul etmeyip "yüz bantı" kullanıyorum açıklaması yapmıştı ama son paylaştığı fotoğraflarda yeni operasyonları iyice ortaya çıktı.

Estetiğe doymuyor! Ünlü oyuncu Büşra Pekin bakın bu kez neresine yaptırdı!

Kariyerine tiyatro ile başlayan Büşra Pekin, daha sonra birçok filmde rol almıştı. Dilber Ay'ın hayatını canlandıran oyuncu, performansıyla beğeni toplamıştı.

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Estetiğe doymuyor! Ünlü oyuncu Büşra Pekin bakın bu kez neresine yaptırdı!

"Dilberay" filmindeki performansıyla beğeni toplayan Büşra Pekin, çekimler sonrası sıkı bir diyete girmiş verdiği kilolar sonra beğeni toplamıştı.

Estetiğe doymuyor! Ünlü oyuncu Büşra Pekin bakın bu kez neresine yaptırdı!

Büşra Pekin bununla da yetinmedi ve yüzünde de estetik dokunuşlarla bambaşka birine dönüştü.

Estetiğe doymuyor! Ünlü oyuncu Büşra Pekin bakın bu kez neresine yaptırdı!

Tarzını da baştan aşağı değiştiren Büşra Pekin, beğeni topladı.

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