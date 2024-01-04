Estetiğe doymuyor! Ünlü oyuncu Büşra Pekin bakın bu kez neresine yaptırdı!

"Çok Güzel Hareketler Bunlar" programıyla yıldızı parlayan ünlü oyuncu Büşra Pekin, şimdilerde "Yıldız De Bana" adlı programın jüri üyelerinden... Kariyerindeki yükselişle zaman zaman gündeme gelen Pekin'i, son dönemde görenler tanımakta zorlanıyor. Büşra Pekin, yakın zamanda tamamen değişen yüzünün "estetik" dokunuşlarını kabul etmeyip "yüz bantı" kullanıyorum açıklaması yapmıştı ama son paylaştığı fotoğraflarda yeni operasyonları iyice ortaya çıktı.