Giriş Tarihi: 29.11.2023 08:44
Güncelleme Tarihi: 29.11.2023
08:45
"Estetiğin gücü adına!" Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral tam bir afet oldu!
Hayat Bilgisi dizisinin üzerinden yıllar geçti. Bu yıllar ise resmen Kikirik Biricik karakterini canlandıran Çisil Oral'a yaradı. Hayat verdikleri karakterler ile yıldızları parlayan Hayat Bilgisi'nin genç oyuncularının değişimleri hayranlarını şaşırtıyor. Bu isimlerden biri de Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral. 'Kikirik' lakaplı Biricik karakterine hayat veren Çisil Oral son haliyle dudak uçuklattı. Dizide karakteri itibarıyla kimse Törpü ve Barbie karakteri gibi ona aşık olmamıştı ama Kikirik'i bir de şimdi görün. Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası adeta bambaşka biri olan Kikirik Çisil Oral son hali ile ağızları açık bıraktı. İşte Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ın son hali…