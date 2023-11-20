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Haberler Galeri Estetik bağımlısı şarkıcı Hatice ‘yok artık’ dedirtti! Tanıyabilene aşk olsun!
Giriş Tarihi: 20.11.2023 11:48 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 11:55

Estetik bağımlısı şarkıcı Hatice ‘yok artık’ dedirtti! Tanıyabilene aşk olsun!

Şarkıcı Hatice, son yıllarda işinden çok değişimiyle konuşuluyor. Asıl adı Hatice Çakar olan şarkıcı ilginç çıkışlarıyla tanınan isimlerden biri. Düzgün fiziğiyle de çok konuşulan şarkıcı Hatice'nin yıllar önceki hali ise görenlere adeta 'Yok artık' dedirtiyor. Şarkıcı Hatice yıllar içinde bambaşka birine dönüştü. Estetik operasyonlarla değişen şarkıcı Hatice cesur pozlarıyla ilgi odağı oluyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. İşte merak edenler için şarkıcı Hatice'nin son hali ve estetiksiz hali...

Estetik bağımlısı şarkıcı Hatice ‘yok artık’ dedirtti! Tanıyabilene aşk olsun!

1990'lı yılların daha başında Farfara ve Çıt Çıt şarkıları ile hayatımıza girdi. Hatice, yıllar içindeki değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi. Neredeyse yaptırmadığı yeri kalmayan Hatice'nin estetikli hali "yok artık" dedirtti.

Estetik bağımlısı şarkıcı Hatice ‘yok artık’ dedirtti! Tanıyabilene aşk olsun!

O zamanki hareketli, kendine has uslubu olan genç kız Hatice kısa sürede sevilmiş ve şarkıları severek dinlenmeye başlamıştı.

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Estetik bağımlısı şarkıcı Hatice ‘yok artık’ dedirtti! Tanıyabilene aşk olsun!

Müzik dünyasına girdiğinde Hatice'nin tarzı böyleydi.

Estetik bağımlısı şarkıcı Hatice ‘yok artık’ dedirtti! Tanıyabilene aşk olsun!

2003 yılında ilk eşi Güney Aydan'ı, beyin kanamasından kaybedince bir süre müzik piyasasından uzak durmuş ve daha sonra eşine yazdığı 'Doyamıyorum' şarkısı ile yeniden popüler olmuştu.

Estetik bağımlısı şarkıcı Hatice ‘yok artık’ dedirtti! Tanıyabilene aşk olsun!

Hatice'nin değişimi ise 2005 yılından sonra başladı.

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