Giriş Tarihi: 20.11.2023 11:48 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 11:55

Estetik bağımlısı şarkıcı Hatice ‘yok artık’ dedirtti! Tanıyabilene aşk olsun!

Şarkıcı Hatice, son yıllarda işinden çok değişimiyle konuşuluyor. Asıl adı Hatice Çakar olan şarkıcı ilginç çıkışlarıyla tanınan isimlerden biri. Düzgün fiziğiyle de çok konuşulan şarkıcı Hatice'nin yıllar önceki hali ise görenlere adeta 'Yok artık' dedirtiyor. Şarkıcı Hatice yıllar içinde bambaşka birine dönüştü. Estetik operasyonlarla değişen şarkıcı Hatice cesur pozlarıyla ilgi odağı oluyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. İşte merak edenler için şarkıcı Hatice'nin son hali ve estetiksiz hali...