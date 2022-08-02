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Haberler Galeri Estetik izleri iyileşen Serap Paköz en az 15 yaş gençleşti! İnanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı! "Hep böyle kal"
Giriş Tarihi: 02.08.2022 13:39 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 15:09

Estetik izleri iyileşen Serap Paköz en az 15 yaş gençleşti! İnanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı! "Hep böyle kal"

57 yaşındaki ünlü sunucu Serap Paköz, geçtiğimiz sene Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirip, bir çok estetik operasyon geçirmişti. Serap Paköz'ün estetikli hali sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü. Estetik izleri iyileşen Serap Paköz'ün, son görüntüsü sosyal medyayı kasıp kavurdu. İşte ünlü sunucu Serap paköz'ün son hali...

Estetik izleri iyileşen Serap Paköz en az 15 yaş gençleşti! İnanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı! Hep böyle kal

Ünlü sunucu Serap Paköz de, yaptırdığı estetik operasyonlarla adındaın sıkça bashettiren Seda Sayan'ın doktoruna giderek, yüzünü gerdirmişti. 57 yaşındaki Serap Paköz, estetikli haliyle sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü.

Estetik izleri iyileşen Serap Paköz en az 15 yaş gençleşti! İnanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı! Hep böyle kal

Serap Paköz, geçtiğimiz aylarda kaşlarını kaldırtıp, yüzünü gerdirmiş, dolgu yaptırmış ve inanılmaz değişimiyle sosyal medyada günlerce konuşulmuştu.

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Estetik izleri iyileşen Serap Paköz en az 15 yaş gençleşti! İnanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı! Hep böyle kal

Ameliyattan sonra çektirdiği fotoğrafını yayınlayan Serap Paköz, sosyal medya kullanaıcılarını ikiye bölmüştü.

Estetik izleri iyileşen Serap Paköz en az 15 yaş gençleşti! İnanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı! Hep böyle kal

57 yaşındaki Serap Paköz'ün estetik izleri iyileşti. s

Estetik izleri iyileşen Serap Paköz en az 15 yaş gençleşti! İnanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı! Hep böyle kal

Ünlü sunucunun son görüntüsünü görenler gözlerine inanamadı.

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