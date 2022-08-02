Giriş Tarihi: 02.08.2022 13:39
Güncelleme Tarihi: 02.08.2022
15:09
Estetik izleri iyileşen Serap Paköz en az 15 yaş gençleşti! İnanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı! "Hep böyle kal"
57 yaşındaki ünlü sunucu Serap Paköz, geçtiğimiz sene Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirip, bir çok estetik operasyon geçirmişti. Serap Paköz'ün estetikli hali sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü. Estetik izleri iyileşen Serap Paköz'ün, son görüntüsü sosyal medyayı kasıp kavurdu. İşte ünlü sunucu Serap paköz'ün son hali...