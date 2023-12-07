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Haberler Galeri Estetik sevdalısı Serap Paköz’ün son hali görenleri şaşırttı! 'Yüzüne ne yaptın böyle?'
Giriş Tarihi: 07.12.2023 08:51 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 08:52

Estetik sevdalısı Serap Paköz’ün son hali görenleri şaşırttı! 'Yüzüne ne yaptın böyle?'

Sunucu Serap Paköz son hali ile sosyal medyada gündemine oturdu. Serap Paköz, geçtiğimiz yıllarda kaşlarını kaldırtıp, yüzüne dolgu yaptırmış ve değişimiyle çok konuşulmuştu. Ünlü sunucu, daha sonra da şarkıcı Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirdi. 57 yaşındaki Serap Paköz'ün estetikli hali sosyal medya kullanıcılarının diline düşmeye devam ediyor. Serap Paköz'ün son hali bazı takipçileri tarafından 'gençleşip güzelleşmiş' yorumları alırken bazıları ise sunucuyu 'Uzay Yolu' filminin efsane karakteri Mr. Spock'a benzetmişti. İşte Serap Paköz'in çok konuşulan muhteşem değişimi…

Estetik sevdalısı Serap Paköz’ün son hali görenleri şaşırttı! ’Yüzüne ne yaptın böyle?’

'Fransız Askısı' yöntemi ile yüzünü gerdiren Serap Paköz, hakkında yapılan estetik yorumları sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. Serap Paköz'ün son haline takipçilerinden yorum yağdı. Ünlü sunucunun değişimi sosyal medyaya damga vurdu.

Estetik sevdalısı Serap Paköz’ün son hali görenleri şaşırttı! ’Yüzüne ne yaptın böyle?’

57 yaşındaki Serap Paköz'ün estetikli hali sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü.

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Estetik sevdalısı Serap Paköz’ün son hali görenleri şaşırttı! ’Yüzüne ne yaptın böyle?’

Şimdi ise Serap Paköz'ün son hali sosyal medyada konuşulanlar arasına girdi.

Estetik sevdalısı Serap Paköz’ün son hali görenleri şaşırttı! ’Yüzüne ne yaptın böyle?’

Serap Paköz, kaşlarını kaldırtıp, yüzüne dolgu yaptırmış ve değişimiyle çok konuşulmuştu.

Estetik sevdalısı Serap Paköz’ün son hali görenleri şaşırttı! ’Yüzüne ne yaptın böyle?’

Serap Paköz, daha sonra şarkıcı Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirmişti.

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