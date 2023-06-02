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Haberler Galeri Estetikte Seda Sayan ile yarışan Ceylan'dan yeni tarz! Şarkıcı Ceylan pembe saçlarıyla Katy Perry oldu!
Giriş Tarihi: 02.06.2023 11:35 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 11:39

Estetikte Seda Sayan ile yarışan Ceylan'dan yeni tarz! Şarkıcı Ceylan pembe saçlarıyla Katy Perry oldu!

Küçük Ceylan olarak tanınan çocuk yaştan beri sahnelerde olan ünlü türkücü Ceylan'ın yeni imajı dikkat çekti. Yıllar içinde geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri olan şarkıcı Ceylan sık sık görüntüsünde değişiklik yapmayı ihmal etmiyor. Geçirdiği estetik operasyonlarla gençlik yıllarındaki halinden bile genç görünen şarkıcı Ceylan fazla kaçan dolguları yüzünden hayranları tarafından eleştirilmişti. "Yeter artık bunu daha fazla yapma kendine" yorumları gelen şarkıcı Ceylan'ın estetiği abartı bulunmuştu. Şarkıcı Ceylan yeni klibi için imaj yeniledi. Ceylan pembe saçlarıyla kendisini Katy Perry'e benzetti. Daha önce de Marilyn Monroe olan Ceylan'ın Katy Perry halleri beğeni topladı. İşte Katy Perry Ceylo...

Estetikte Seda Sayan ile yarışan Ceylan’dan yeni tarz! Şarkıcı Ceylan pembe saçlarıyla Katy Perry oldu!

Estetikle adeta bambaşka bir görünüme kavuşan şarkıcı Ceylan değişimde sınır tanımıyor. Daha önce de Marilyn Monroe olan Ceylan'ın Katy Perry halleri beğeni topladı.

Estetikte Seda Sayan ile yarışan Ceylan’dan yeni tarz! Şarkıcı Ceylan pembe saçlarıyla Katy Perry oldu!

Küçük Ceylan olarak tanınan çocuk yaştan beri sahnelerde olan ünlü türkücü Ceylan'ın yeni imajı dikkat çekti. Yıllar içinde geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri olan şarkıcı Ceylan sık sık görüntüsünde değişiklik yapmayı ihmal etmiyor.

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Estetikte Seda Sayan ile yarışan Ceylan’dan yeni tarz! Şarkıcı Ceylan pembe saçlarıyla Katy Perry oldu!

Şarkıcı Ceylan yeni klibi için imaj yeniledi. Ceylan pembe saçlarıyla kendisini Katy Perry'e benzetti.

Estetikte Seda Sayan ile yarışan Ceylan’dan yeni tarz! Şarkıcı Ceylan pembe saçlarıyla Katy Perry oldu!

İşte Katy Perry Ceylo...

Estetikte Seda Sayan ile yarışan Ceylan’dan yeni tarz! Şarkıcı Ceylan pembe saçlarıyla Katy Perry oldu!

Sahnelere ilk adım attığında henüz çocuk olan 'Küçük Ceylan' şimdilerde 48 yaşında.

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