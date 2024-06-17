Eurovision tarihimize adını yazdıran Şebnem Paker 25 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Şebnem Paker’in son hali...

Sesi ve güzelliğiyle sahnede adeta devleşen isimlerdendi Şebnem Paker. Dalgalı saçları, siyah elbisesi ve eşsiz sesi ile Eurovision sahnesinde bir yıldız gibi parlayan Şebnem Paker, Türkiye'nin 1997 yılına kadarki Eurovision tarihinde elde ettiği en büyük başarılardan birini kazanmıştı.. Eurovision'dan sonra kendisini bekleyen büyük şöhreti adeta elinin tersi ile iten Şebnem Paker, gerçek mesleği olan müzik öğretmenliğine geri dönmüştü.