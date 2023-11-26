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Haberler Galeri Eva Cavalli Bodrum’da detoks yaptırırken mağdur oldu! Kainat güzeline yanlış operasyon!
Giriş Tarihi: 26.11.2023 06:31 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 06:33

Eva Cavalli Bodrum’da detoks yaptırırken mağdur oldu! Kainat güzeline yanlış operasyon!

Kainat güzeli Eva Cavalli'nin ağustos ayında Bodrum'daki detoks merkezinde bağırsağının yırtılmasına ilişkin yeni gelişme yaşandı. Suç duyurusunda bulunan Eva Cavalli, merkezdeki yetkililerin cezalandırılmasını talep etti

Deniz YUSUFOĞLU
Eva Cavalli Bodrum’da detoks yaptırırken mağdur oldu! Kainat güzeline yanlış operasyon!

Dünyaca ünlü 83 yaşındaki İtalyan modacı Roberto Cavalli'nin 43 yıllık eşi, 1977 Avrupa güzeli ve kainat güzeli ikincisi Eva Cavalli (63), geçtiğimiz ağustos ayında Bodrum'da felaketi yaşadı. Ünlü moda ikonu, Ağustos 2023'te Bodrum'daki tanınmış lüks detoks merkezine gitti.

Eva Cavalli Bodrum’da detoks yaptırırken mağdur oldu! Kainat güzeline yanlış operasyon!

YALNIZ BIRAKILDI

"Tedavi" olarak geçen uygulama esnasında kendisine herhangi bilgi verilmeyen Cavalli, işlem esnasında tek başına bırakıldı. Cavalli'ye lavman yapıldı.

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Eva Cavalli Bodrum’da detoks yaptırırken mağdur oldu! Kainat güzeline yanlış operasyon!

Ancak bir şeyler ters gitmişti. Fenalaşan ünlü ikon, acil butonuna defalarca bastı. Fakat yanına hiçbir yetkili gelmedi. Cavalli, yerinden zar zor kalkarak ağrılar içerisinde personelin bulunduğu masaya doğru gittiği anda yere yığıldı.

Eva Cavalli Bodrum’da detoks yaptırırken mağdur oldu! Kainat güzeline yanlış operasyon!

Bilinci kapanan talihsiz kadın, yüksek ateşe rağmen hastaneye zamanında götürülmedi. Bu süreçte resmen cehennemi yaşayan Cavalli'nin bağırsağının yırtıldığı ortaya çıktı.

Eva Cavalli Bodrum’da detoks yaptırırken mağdur oldu! Kainat güzeline yanlış operasyon!

Yırtılmadan 35 saat sonra ameliyata alındı. Ağır bir ameliyat geçiren kainat güzeli, zar zor yürüyüp, ihtiyaçlarını bir başkasının desteği olmadan karşılayamayacak duruma geldi.

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