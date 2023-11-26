Eva Cavalli Bodrum’da detoks yaptırırken mağdur oldu! Kainat güzeline yanlış operasyon!

Dünyaca ünlü 83 yaşındaki İtalyan modacı Roberto Cavalli'nin 43 yıllık eşi, 1977 Avrupa güzeli ve kainat güzeli ikincisi Eva Cavalli (63), geçtiğimiz ağustos ay YALNIZ BIRAKILDI 'Tedavi' olarak geçen uygulama esnasında kendisine herhangi bilgi verilmeyen Cavalli, işlem esnasında tek başına bırakıldı. Cavalli'ye lavman y Ancak bir şeyler ters gitmişti. Fenalaşan ünlü ikon, acil butonuna defalarca bastı. Fakat yanına hiçbir yetkili gelmedi. Cavalli, yerinden zar zor kalkarak ağrı Bilinci kapanan talihsiz kadın, yüksek ateşe rağmen hastaneye zamanında götürülmedi. Bu süreçte resmen cehennemi yaşayan Cavalli'nin bağırsağının yırtıldığı or Yırtılmadan 35 saat sonra ameliyata alındı. Ağır bir ameliyat geçiren kainat güzeli, zar zor yürüyüp, ihtiyaçlarını bir başkasının desteği olmadan karşılayamaya Lüks detoks merkezinin ihmali sonucu sağlığından olan Cavalli, avukatı Dr. Candaş Gürol aracılığıyla Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak merkezin yönet CİDDİ ACILAR YAŞADI Olayın anlatıldığı suç duyurusu dilekçesinde, şüpheliler E. P., N. K., N. T. ve N. Ç.'nin ihmaller nedeniyle ağır kusurlu oldukları, meydana YETKİLİLER HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ Operasyona ait raporlar, detoks merkezi giriş kayıtlarına dair delillerin yer aldığı dilekçede, şüphelilerin kaçma şüphesi, Şüphelilerin, halen tedavi gören Eva Cavalli'ye hiçbir şey olmamış gibi davrandıkları anlatıldı. Suç duyurusunda, şüphelilerin 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'K