Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Evlat acısıyla kavrulan Minguzzi ailesini ölümle tehdit ettiler! “Son 6 gün, cehennemi yaşatacağız size!” Bu cesaret nereden geliyor?
Giriş Tarihi: 09.04.2025 07:58 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 08:06

Evlat acısıyla kavrulan Minguzzi ailesini ölümle tehdit ettiler! “Son 6 gün, cehennemi yaşatacağız size!” Bu cesaret nereden geliyor?

Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen İtalyan Şef Andrea Minguzzi ile Çellist Yasemin Akıncılar'ın 14 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümü tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. Mattia Ahmet'i canice katlederek hayattan kopardıkları yetmezmiş gibi bir de evlat acısıyla kavrulan Minguzzi'nin acılı ailesini ölümle tehdit ettiler. Günaydın yazarı Mevlüt Tezel konuyu köşesine taşıdı.

MEVLÜT TEZEL
Evlat acısıyla kavrulan Minguzzi ailesini ölümle tehdit ettiler! Son 6 gün, cehennemi yaşatacağız size! Bu cesaret nereden geliyor?

İstanbul'da 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayarak canice öldüren B.B. için geçtiğimiz ay bazı kişiler sosyal medyada "Gülüşüne kurban!", "Sabret yiğidim" diye kahramanlık paylaşımları yapmıştı.
Şimdi ise daha dehşet verici bir olay yaşandı. Minguzzi ailesini, yaklaşan duruşma öncesi ölümle tehdit ettiler.

Evlat acısıyla kavrulan Minguzzi ailesini ölümle tehdit ettiler! Son 6 gün, cehennemi yaşatacağız size! Bu cesaret nereden geliyor?

Aileye sosyal medya üzerinden ulaşan şahıslar, şu mesajları attı:
"Son 6 gün, cehennemi yaşatacağız size!"
"Tek icraatınız laf, icraatsızsınız benim veya dostlarımın icraatları ortada. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok, aklınıza gelebilecek her şeyi yaparız."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Evlat acısıyla kavrulan Minguzzi ailesini ölümle tehdit ettiler! Son 6 gün, cehennemi yaşatacağız size! Bu cesaret nereden geliyor?

"B.B. tek değil. Yakında öyle şeyler yapacağız ki bunlar insan mı diye kuşkulanacaksınız."
"Soğuk bir gece, gözü dönmüş iki kişi ve alınacak tonla intikam."
Bu tehditleri yapanlar insan olamaz! Yok, böyle bir kötülük!

Evlat acısıyla kavrulan Minguzzi ailesini ölümle tehdit ettiler! Son 6 gün, cehennemi yaşatacağız size! Bu cesaret nereden geliyor?

Üstelik bu tehditler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Minguzzi'nin ailesiyle görüştükten sonra gündeme geldi.
Erdoğan "Adaletin tecellisi için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz" diyerek net bir mesaj vermişti.

Evlat acısıyla kavrulan Minguzzi ailesini ölümle tehdit ettiler! Son 6 gün, cehennemi yaşatacağız size! Bu cesaret nereden geliyor?

Bu şahıslar neyin intikamını alacaklarmış?
Minguzzi Ailesi, adaletin yerini bulmasını istedikleri için mi?
Ayrıca bu cesaret nereden geliyor?
Bu paylaşımları yapanlar adaletin önünde hesap vermeli!