Evlat acısıyla kavrulan Minguzzi ailesini ölümle tehdit ettiler! “Son 6 gün, cehennemi yaşatacağız size!” Bu cesaret nereden geliyor?

"B.B. tek değil. Yakında öyle şeyler yapacağız ki bunlar insan mı diye kuşkulanacaksınız."

"Soğuk bir gece, gözü dönmüş iki kişi ve alınacak tonla intikam."

Bu tehditleri yapanlar insan olamaz! Yok, böyle bir kötülük!