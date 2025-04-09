Giriş Tarihi: 09.04.2025 07:58
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
08:06
Evlat acısıyla kavrulan Minguzzi ailesini ölümle tehdit ettiler! “Son 6 gün, cehennemi yaşatacağız size!” Bu cesaret nereden geliyor?
Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen İtalyan Şef Andrea Minguzzi ile Çellist Yasemin Akıncılar'ın 14 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümü tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. Mattia Ahmet'i canice katlederek hayattan kopardıkları yetmezmiş gibi bir de evlat acısıyla kavrulan Minguzzi'nin acılı ailesini ölümle tehdit ettiler. Günaydın yazarı Mevlüt Tezel konuyu köşesine taşıdı.