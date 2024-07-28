Giriş Tarihi: 28.07.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024
09:37
Evlat acısıyla yıkılan Safiye Soyman'ın hayat hikayesinden dram çıktı! Meğer 14 yaşında...
Ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın 25 yıldır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu oğlu Harun Akaröz'den acı haber geldi. Soyman'ın 47 yaşındaki oğlu, solunum yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Safiye Evlat acısıyla yıkılan Safiye Soyman hakkında bilinmeyen bir gerçek gün yüzüne çıktı. Soyman'ın hayat hikayesini öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi. Safiye Soyman meğer 14 yaşında...