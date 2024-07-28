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Haberler Galeri Evlat acısıyla yıkılan Safiye Soyman'ın hayat hikayesinden dram çıktı! Meğer 14 yaşında...
Giriş Tarihi: 28.07.2024 09:17 Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 09:37

Evlat acısıyla yıkılan Safiye Soyman'ın hayat hikayesinden dram çıktı! Meğer 14 yaşında...

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın 25 yıldır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu oğlu Harun Akaröz'den acı haber geldi. Soyman'ın 47 yaşındaki oğlu, solunum yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Safiye Evlat acısıyla yıkılan Safiye Soyman hakkında bilinmeyen bir gerçek gün yüzüne çıktı. Soyman'ın hayat hikayesini öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi. Safiye Soyman meğer 14 yaşında...

Evlat acısıyla yıkılan Safiye Soyman’ın hayat hikayesinden dram çıktı! Meğer 14 yaşında...

Sevilen şarkıcı Safiye Soyman, 25 yıldır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun'u kaybetti.

Evlat acısıyla yıkılan Safiye Soyman’ın hayat hikayesinden dram çıktı! Meğer 14 yaşında...

"BEN BU ACIYA NASIL DAYANACAĞIM"

Oğlunun vefatıyla yıkılan Safiye Soyman, "Ben bu acıya nasıl dayanacağım. Allahım, canım yavrum gitti. Uykusunda öldü. Oğlumun cenazesini almaya gidiyorum. Yavrumu Bodrum'da son yolculuğuna uğurlayacağım" dedi.

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Evlat acısıyla yıkılan Safiye Soyman’ın hayat hikayesinden dram çıktı! Meğer 14 yaşında...

47 yaşındaki oğlu Harun Akaröz'ün ölümüyle sarsılan Safiye Soyman'ın hayat hikayesi ise yürek burktu.

Evlat acısıyla yıkılan Safiye Soyman’ın hayat hikayesinden dram çıktı! Meğer 14 yaşında...

ÇOCUK YAŞTA ANNE OLDU

Peki Safiye Soyman'ın çocuk yaşta anne olduğunu biliyor muydunuz?

Evlat acısıyla yıkılan Safiye Soyman’ın hayat hikayesinden dram çıktı! Meğer 14 yaşında...

Safiye Soyman'ın kızı Ümran'ın sosyal medya hesabından paylaştığı nostaljik fotoğraf herkesi çok şaşırttı. Safiye Soyman da geçen günlerde fotoğrafı, "İşte 15 yaşında Safiye Soyman kızım Ümran 11 aylıkken" notunu düşerek takipçileriyle paylaşmıştı.

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