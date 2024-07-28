Evlat acısıyla yıkılan Safiye Soyman’ın hayat hikayesinden dram çıktı! Meğer 14 yaşında...

"BEN BU ACIYA NASIL DAYANACAĞIM"

Oğlunun vefatıyla yıkılan Safiye Soyman, "Ben bu acıya nasıl dayanacağım. Allahım, canım yavrum gitti. Uykusunda öldü. Oğlumun cenazesini almaya gidiyorum. Yavrumu Bodrum'da son yolculuğuna uğurlayacağım" dedi.