Evlilik hazırlığı yapan Alina Boz'dan Serenay Sarıkaya yorumu! "Aşkımın eli kaymıştır"

Ayrılığı fırsat bilen Umut Evirgen, uzun süredir markajında olan Alina Boz ile yakınlaşmayı başarmıştı, öyle ki çiçeği burnunda aşıklar henüz ilişkilerinin başında evlilik kararı aldı. Daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi birçok ünlüyle aşk yaşayan Umut Evirgen, Alina Boz'a fena tutuldu!