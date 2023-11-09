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Haberler Galeri Evlilik hazırlığı yapan Alina Boz'dan Serenay Sarıkaya yorumu! "Aşkımın eli kaymıştır"
Giriş Tarihi: 09.11.2023 09:36 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 09:48

Evlilik hazırlığı yapan Alina Boz'dan Serenay Sarıkaya yorumu! "Aşkımın eli kaymıştır"

Sürpriz aşklarını sosyal medyada ilan eden Alina Boz ile Umut Evirgen nikah masasına oturma kararını hızla almıştı. 25 yaşındaki güzel oyuncu Alina Boz'a Paris'te evlilik teklifi eden Umut Evirgen "Evet" yanıtı aldı. 2 Aralık'ta evlenmeyi planlayan Alina Boz ve Umut Evirgen artık son hazırlıkları yapıyor. Alina Boz ile evlilik planları yapan Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafını beğenip, ardından beğeniyi geri çekmişti. Alina Boz, Evirgen'in eski sevgilisi Serenay Sarıkaya hamlesiyle ilgiye soruya yanıt verdi.

Evlilik hazırlığı yapan Alina Boz’dan Serenay Sarıkaya yorumu! Aşkımın eli kaymıştır

Uzun yıllar Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan ve Alina Boz, ilişkisini son verdikten kısa bir süre sonra çapkınlıklarıyla bilinen işletmeci Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açmıştı...

Evlilik hazırlığı yapan Alina Boz’dan Serenay Sarıkaya yorumu! Aşkımın eli kaymıştır

Ayrılığı fırsat bilen Umut Evirgen, uzun süredir markajında olan Alina Boz ile yakınlaşmayı başarmıştı, öyle ki çiçeği burnunda aşıklar henüz ilişkilerinin başında evlilik kararı aldı. Daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi birçok ünlüyle aşk yaşayan Umut Evirgen, Alina Boz'a fena tutuldu!

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Evlilik hazırlığı yapan Alina Boz’dan Serenay Sarıkaya yorumu! Aşkımın eli kaymıştır

25 yaşındaki güzel oyuncu Alina Boz'a Paris'te evlilik teklifi eden Umut Evirgen "Evet" yanıtı aldı.

Evlilik hazırlığı yapan Alina Boz’dan Serenay Sarıkaya yorumu! Aşkımın eli kaymıştır

Başladığı ilk günden beri gündemden düşmeyen Umut Evirgen ve Alina Boz aşkı sessiz sedasız evliliğe doğru gidiyor.

Evlilik hazırlığı yapan Alina Boz’dan Serenay Sarıkaya yorumu! Aşkımın eli kaymıştır

Paris'te evlenme teklif ettiği güzel oyuncudan "Evet" yanıtını alan Evirgen, nikahı da Boz'un isteklerine göre yapmak istiyor.

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