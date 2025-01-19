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Haberler Galeri Evlilik kararı sonrası yollarını ayırmışlardı! Oyuncu Rabia Soytürk ve mimar sevgilisi Samet Vuruşan'dan şaşırtan hamle
Giriş Tarihi: 19.01.2025 11:58 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 12:05

Evlilik kararı sonrası yollarını ayırmışlardı! Oyuncu Rabia Soytürk ve mimar sevgilisi Samet Vuruşan'dan şaşırtan hamle

ATV'de yayınlanan Kör Nokta dizisinde başarılı performansı ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Rabia Soytürk, özel hayatıyla da gündeme gelmişti. Oyuncu, mimari tasarımcı sevgilisi Samet Vuruşan'dan romantik bir evlilik teklifi almış, ikili de mutlu bir evlilik hazırlığına başlamıştı. Ancak, evlilik hazırlıkları devam ederken, Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan sürpriz bir şekilde yollarını ayırmışlardı. İkilinin ayrılığı, hem hayranlarını hem de magazin dünyasını şaşırtmıştı. Fakat şimdi ikiliden sosyal medyadan paylaştıkları bir fotoğraflar şaşırtan bir hamle geldi.

Evlilik kararı sonrası yollarını ayırmışlardı! Oyuncu Rabia Soytürk ve mimar sevgilisi Samet Vuruşan’dan şaşırtan hamle

Çiftin bu anları ise yakın arkadaşları olan Sercan Yaşar tarafından paylaşmıştı.

Evlilik kararı sonrası yollarını ayırmışlardı! Oyuncu Rabia Soytürk ve mimar sevgilisi Samet Vuruşan’dan şaşırtan hamle

Duy Beni, Veda Mektubu, Kör Nokta gibi yapımlarla tanınan Rabia Soytürk başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

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Evlilik kararı sonrası yollarını ayırmışlardı! Oyuncu Rabia Soytürk ve mimar sevgilisi Samet Vuruşan’dan şaşırtan hamle

Soytürk, bir süredir aşk yaşadığı Samet Vuruşan'dan evlenme teklifi almıştı.

Evlilik kararı sonrası yollarını ayırmışlardı! Oyuncu Rabia Soytürk ve mimar sevgilisi Samet Vuruşan’dan şaşırtan hamle

"O 'EVET' DEDİ"

Sercan Yaşar sosyal medya hesabından "O 'Evet' dedi" notuyla paylaşım yapmıştı.

Evlilik kararı sonrası yollarını ayırmışlardı! Oyuncu Rabia Soytürk ve mimar sevgilisi Samet Vuruşan’dan şaşırtan hamle

Oyuncu geçtiğimiz günlerde "Evlilik tarihini belirlemedik. Anın tadını çıkarmak istiyoruz" demişti.

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