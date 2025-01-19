Giriş Tarihi: 19.01.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025
12:05
Evlilik kararı sonrası yollarını ayırmışlardı! Oyuncu Rabia Soytürk ve mimar sevgilisi Samet Vuruşan'dan şaşırtan hamle
ATV'de yayınlanan Kör Nokta dizisinde başarılı performansı ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Rabia Soytürk, özel hayatıyla da gündeme gelmişti. Oyuncu, mimari tasarımcı sevgilisi Samet Vuruşan'dan romantik bir evlilik teklifi almış, ikili de mutlu bir evlilik hazırlığına başlamıştı. Ancak, evlilik hazırlıkları devam ederken, Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan sürpriz bir şekilde yollarını ayırmışlardı. İkilinin ayrılığı, hem hayranlarını hem de magazin dünyasını şaşırtmıştı. Fakat şimdi ikiliden sosyal medyadan paylaştıkları bir fotoğraflar şaşırtan bir hamle geldi.