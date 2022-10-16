Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Evlilik yıldönümünde hayatının şokunu yaşadı! Sahra Işık ve İdris Aybirdi boşanıyor!
Giriş Tarihi: 16.10.2022 15:59 Güncelleme Tarihi: 16.10.2022 16:43

Evlilik yıldönümünde hayatının şokunu yaşadı! Sahra Işık ve İdris Aybirdi boşanıyor!

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Sahra Işık geçirdiği estetik operasyonların ardından resmen büyük bir değişime uğradı. Sahra Işık, uzun süredir birlikte olduğu iş insanı İdris Aybirdi ile 2019 yılında evlenmişti. Ancak çiftten sevenlerini üzen haber geldi. Sahra Işık, evlilik yıldönümlerini kutlamak için çıktıkları yemekte eşine hayatının şokunu yaşattı. İşte detaylar...

Evlilik yıldönümünde hayatının şokunu yaşadı! Sahra Işık ve İdris Aybirdi boşanıyor!

Geçirdiği estetik operasyonların ardından resmen büyük bir değişime uğrayan Sahra Işık, eşine evlilik yıldönümünde hayatının şokunu yaşattı.

Evlilik yıldönümünde hayatının şokunu yaşadı! Sahra Işık ve İdris Aybirdi boşanıyor!

2014 ve 2018 yılında katıldığı Survivor yarışmalarıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Sahra Işık, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Evlilik yıldönümünde hayatının şokunu yaşadı! Sahra Işık ve İdris Aybirdi boşanıyor!

Sahra Işık, uzun süredir birlikte olduğu iş insanı İdris Aybirdi ile 2019 yılında evlenmişti.

Evlilik yıldönümünde hayatının şokunu yaşadı! Sahra Işık ve İdris Aybirdi boşanıyor!

3 yıl önce evlene çift, evlilik yıldönümlerini kutlamak için yemeğe çıktı.

Evlilik yıldönümünde hayatının şokunu yaşadı! Sahra Işık ve İdris Aybirdi boşanıyor!

Aybirdi eşi Sahra Işık ile romantik dakikalar yaşamayı beklerken hayatının şokunu yaşadı.

SON DAKİKA