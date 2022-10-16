Giriş Tarihi: 16.10.2022 15:59
Güncelleme Tarihi: 16.10.2022
16:43
Evlilik yıldönümünde hayatının şokunu yaşadı! Sahra Işık ve İdris Aybirdi boşanıyor!
Survivor yarışmasıyla adını duyuran Sahra Işık geçirdiği estetik operasyonların ardından resmen büyük bir değişime uğradı. Sahra Işık, uzun süredir birlikte olduğu iş insanı İdris Aybirdi ile 2019 yılında evlenmişti. Ancak çiftten sevenlerini üzen haber geldi. Sahra Işık, evlilik yıldönümlerini kutlamak için çıktıkları yemekte eşine hayatının şokunu yaşattı. İşte detaylar...