Evliliklerinde tam 1 yıl geride kaldı! Selena Gomez eşi Benny Blanco’nun yıl dönümünü bakın nasıl kutladı...

ROMANTİK NOT DİKKAT ÇEKTİ

Gomez, Instagram hesabının hikayeler bölümünde eşi Benny Blanco ile şık kıyafetler içerisinde çekilmiş bir fotoğrafına yer verdi. Paylaşımına eklediği notta duygularını dile getiren ünlü sanatçı, "Yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım. Seni dünyalar kadar seviyorum" ifadelerini kullandı. Gomez'in bu duygusal ifadesi ve fotoğraftaki samimi halleri takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.