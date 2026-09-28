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Giriş Tarihi: 28.09.2026 10:29

Evliliklerinde tam 1 yıl geride kaldı! Selena Gomez eşi Benny Blanco’nun yıl dönümünü bakın nasıl kutladı...

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, müzik yapımcısı Benny Blanco ile 27 Eylül 2025'te gerçekleşen göz alıcı düğünlerinin ardından evliliklerinde ilk yılı geride bıraktı. Basına kapalı özel bir törenle hayatlarını birleştiren ünlü çift, 1. evlilik yıldönümlerini sosyal medyada paylaştıkları kareyle taçlandırdı. Gomez'in eşine olan aşkını ilan ettiği romantik mesaj kısa sürede milyonlarca beğeni topladı.

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Evliliklerinde tam 1 yıl geride kaldı! Selena Gomez eşi Benny Blanco’nun yıl dönümünü bakın nasıl kutladı...

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla eşi Benny Blanco ile olan birinci evlilik yıl dönümünü kutladı.

Evliliklerinde tam 1 yıl geride kaldı! Selena Gomez eşi Benny Blanco’nun yıl dönümünü bakın nasıl kutladı...

Siyah-beyaz bir kare paylaşan Gomez'in romantik mesajı kısa sürede geniş kitlelerin ilgisini çekti.

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Evliliklerinde tam 1 yıl geride kaldı! Selena Gomez eşi Benny Blanco’nun yıl dönümünü bakın nasıl kutladı...

ROMANTİK NOT DİKKAT ÇEKTİ

Gomez, Instagram hesabının hikayeler bölümünde eşi Benny Blanco ile şık kıyafetler içerisinde çekilmiş bir fotoğrafına yer verdi. Paylaşımına eklediği notta duygularını dile getiren ünlü sanatçı, "Yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım. Seni dünyalar kadar seviyorum" ifadelerini kullandı. Gomez'in bu duygusal ifadesi ve fotoğraftaki samimi halleri takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.

Evliliklerinde tam 1 yıl geride kaldı! Selena Gomez eşi Benny Blanco’nun yıl dönümünü bakın nasıl kutladı...

ARKADAŞLIKTAN EVLİLİĞE

Uzun yıllar süren dostluklarını 2023 yılının sonlarında romantik bir ilişkiye dönüştüren Selena Gomez ve müzik yapımcısı Benny Blanco, 27 Eylül 2025 tarihinde düzenlenen özel bir törenle hayatlarını birleştirmişti. Magazin dünyasında geniş yankı uyandıran düğünün ardından çift, ilişkilerini gözlerden uzak bir şekilde sürdürmeye özen gösterdi.

Evliliklerinde tam 1 yıl geride kaldı! Selena Gomez eşi Benny Blanco’nun yıl dönümünü bakın nasıl kutladı...

Evliliklerinde ilk yılı geride bırakan ikili, yıl dönümlerine özel bu paylaşımla hem birlikteliklerini taçlandırdı hem de mutluluklarını bir kez daha kamuoyuyla paylaştı.

Evliliklerinde tam 1 yıl geride kaldı! Selena Gomez eşi Benny Blanco’nun yıl dönümünü bakın nasıl kutladı...

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Evliliklerinde tam 1 yıl geride kaldı! Selena Gomez eşi Benny Blanco’nun yıl dönümünü bakın nasıl kutladı...

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