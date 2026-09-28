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Evliliklerinde tam 1 yıl geride kaldı! Selena Gomez eşi Benny Blanco’nun yıl dönümünü bakın nasıl kutladı...
Giriş Tarihi: 28.09.2026 10:29
Evliliklerinde tam 1 yıl geride kaldı! Selena Gomez eşi Benny Blanco’nun yıl dönümünü bakın nasıl kutladı...
Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, müzik yapımcısı Benny Blanco ile 27 Eylül 2025'te gerçekleşen göz alıcı düğünlerinin ardından evliliklerinde ilk yılı geride bıraktı. Basına kapalı özel bir törenle hayatlarını birleştiren ünlü çift, 1. evlilik yıldönümlerini sosyal medyada paylaştıkları kareyle taçlandırdı. Gomez'in eşine olan aşkını ilan ettiği romantik mesaj kısa sürede milyonlarca beğeni topladı.