Ezgi Mola sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı! İşte Ezgi Mola'nın sevgilisi...
Ezgi Mola sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı! İşte Ezgi Mola'nın sevgilisi...
Sevilen oyuncu Ezgi Mola'nın uzun süredir merak edilen sevgilisi sonunda ortaya çıktı. Sosyal medya üzerinden Ezgi Mola ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Ezgi Mola'nın sevgilisi Mustafa Aksakallı, Ezgi Mola'nın hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Ezgi Mola'nın sevgilisiyle olan fotoğrafı ve diğer ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...
Giriş Tarihi: 08.02.2019 15:18 Güncelleme Tarihi: 08.02.2019 15:56