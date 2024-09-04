Giriş Tarihi: 04.09.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
14:55
Fahriye Evcen tatile doymadı! Karan ile Kerem'in anneleri ile deniz keyfi beğeni topladı!
Zarafeti ve güzelliğiyle hayran bırakan Fahriye Evcen'den tatil pozları gelmeye devam ediyor. Güzel oyuncu son olarak oğulları Karan ve Kerem ile sahil paylaşımında bulundu. Tatile doyamayan Fahriye Evcen'nin paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor. Fahriye Evcen bu sefer oğulları Karan ve Kerem ile deniz keyfi yaparken ki karelerini hayranlarıyla paylaştı. İşte Fahriye Evcen'in oğulları Karan ve Kerem'in sevimli halleri...