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Haberler Galeri Fahriye Evcen tatile doymadı! Karan ile Kerem'in anneleri ile deniz keyfi beğeni topladı!
Giriş Tarihi: 04.09.2024 14:52 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 14:55

Fahriye Evcen tatile doymadı! Karan ile Kerem'in anneleri ile deniz keyfi beğeni topladı!

Zarafeti ve güzelliğiyle hayran bırakan Fahriye Evcen'den tatil pozları gelmeye devam ediyor. Güzel oyuncu son olarak oğulları Karan ve Kerem ile sahil paylaşımında bulundu. Tatile doyamayan Fahriye Evcen'nin paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor. Fahriye Evcen bu sefer oğulları Karan ve Kerem ile deniz keyfi yaparken ki karelerini hayranlarıyla paylaştı. İşte Fahriye Evcen'in oğulları Karan ve Kerem'in sevimli halleri...

Fahriye Evcen tatile doymadı! Karan ile Kerem’in anneleri ile deniz keyfi beğeni topladı!

Sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikâh masasına oturmuştu.

Fahriye Evcen tatile doymadı! Karan ile Kerem’in anneleri ile deniz keyfi beğeni topladı!

Popüler çift, 2019'da Karan, 2023'te ikinci oğulları Kerem'in doğumuyla büyük mutluluk yaşamıştı.

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Fahriye Evcen tatile doymadı! Karan ile Kerem’in anneleri ile deniz keyfi beğeni topladı!

Kuruluş Osman dizisinin başrolü Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen, kariyerinin yanı sıra aile hayatıyla da parmakla gösteriliyor.

Fahriye Evcen tatile doymadı! Karan ile Kerem’in anneleri ile deniz keyfi beğeni topladı!

Karan ve Kerem adında 2 erkek avladı olan Evcen, tatil pozlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Fahriye Evcen tatile doymadı! Karan ile Kerem’in anneleri ile deniz keyfi beğeni topladı!

Güzel oyuncu son olarak oğulları Karan ve Kerem ile sahil paylaşımında bulundu.

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