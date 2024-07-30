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Haberler Galeri Fahriye Evcen’den Bodrum’da evinin bahçesinden pozlar! İşte Fahriye Evcen’in ses getiren o paylaşımları!
Giriş Tarihi: 30.07.2024 18:31 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 18:31

Fahriye Evcen’den Bodrum’da evinin bahçesinden pozlar! İşte Fahriye Evcen’in ses getiren o paylaşımları!

ATV'de yayınlanan 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen, sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlülerden! Fahriye Evcen bugün kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Mini şortuyla Bodrum'daki evinin bahçesinden pozlar paylaşan Evcen'e beğeni yağdı. İşte Fahriye Evcen'in sosyal medyaya damga vuran o pozları!

Fahriye Evcen’den Bodrum’da evinin bahçesinden pozlar! İşte Fahriye Evcen’in ses getiren o paylaşımları!

'Çalıkuşu' dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, bu aşkı 2017 yılında ileriye taşıdı.

Fahriye Evcen’den Bodrum’da evinin bahçesinden pozlar! İşte Fahriye Evcen’in ses getiren o paylaşımları!

Ünlü çift 2019 yılında oğulları Karan'ı, 2023 yılında ise ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına aldı.

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Fahriye Evcen’den Bodrum’da evinin bahçesinden pozlar! İşte Fahriye Evcen’in ses getiren o paylaşımları!

YENİ PAYLAŞIMIYLA İLGİ TOPLADI

Sosyal medyayı sık kullanan Fahriye Evcen, bugün yeni paylaşımıyla ilgi odağı oldu.

Fahriye Evcen’den Bodrum’da evinin bahçesinden pozlar! İşte Fahriye Evcen’in ses getiren o paylaşımları!

MİNİ ŞORTUYLA EVİNİN BAHÇESİNDEN POZLAR!

Mini şortuyla Bodrum'daki evinin bahçesinden pozlar paylaşan Evcen'e beğeni yağdı.

Fahriye Evcen’den Bodrum’da evinin bahçesinden pozlar! İşte Fahriye Evcen’in ses getiren o paylaşımları!

İşte Fahriye Evcen'in sosyal medyaya damga vuran o pozları!

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