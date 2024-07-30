Giriş Tarihi: 30.07.2024 18:31
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024
18:31
Fahriye Evcen’den Bodrum’da evinin bahçesinden pozlar! İşte Fahriye Evcen’in ses getiren o paylaşımları!
ATV'de yayınlanan 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen, sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlülerden! Fahriye Evcen bugün kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Mini şortuyla Bodrum'daki evinin bahçesinden pozlar paylaşan Evcen'e beğeni yağdı. İşte Fahriye Evcen'in sosyal medyaya damga vuran o pozları!