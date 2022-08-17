Giriş Tarihi: 17.08.2022 14:59 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 15:36

Fahriye Evcen'in yeni tekne pozları hayran bıraktı! Burak Özçivit'in hamile eşi güzelliğiyle ilgi odağı oldu

Ünlüler arasında parmakla gösterilen çiftler arasında yer alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, şimdilerde ikinci bebek mutluluğu yaşıyor. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in mutluluğuna gölge düşüren 'ayrılık' iddiaları sonrası çift iddialara sert bir şekilde cevap verdi. "Artık saçmalamayın" diyen Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen'i öpücüklere boğduğu karesi ile düşman çatlatmıştı. Bugün ise Fahriye Evcen'den yeni tekne paylaşımları geldi. İkinci çocuğuna hamile olan Evcen, pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu.