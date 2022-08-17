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Haberler Galeri Fahriye Evcen'in yeni tekne pozları hayran bıraktı! Burak Özçivit'in hamile eşi güzelliğiyle ilgi odağı oldu
Giriş Tarihi: 17.08.2022 14:59 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 15:36

Fahriye Evcen'in yeni tekne pozları hayran bıraktı! Burak Özçivit'in hamile eşi güzelliğiyle ilgi odağı oldu

Ünlüler arasında parmakla gösterilen çiftler arasında yer alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, şimdilerde ikinci bebek mutluluğu yaşıyor. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in mutluluğuna gölge düşüren 'ayrılık' iddiaları sonrası çift iddialara sert bir şekilde cevap verdi. "Artık saçmalamayın" diyen Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen'i öpücüklere boğduğu karesi ile düşman çatlatmıştı. Bugün ise Fahriye Evcen'den yeni tekne paylaşımları geldi. İkinci çocuğuna hamile olan Evcen, pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu.

Fahriye Evcen’in yeni tekne pozları hayran bıraktı! Burak Özçivit’in hamile eşi güzelliğiyle ilgi odağı oldu

'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan, 2017 yılında da görkemli bir düğün yapan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen; 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına almıştı. Ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen şimdilerde ikinci bebek mutluluğu yaşıyor.

Fahriye Evcen’in yeni tekne pozları hayran bıraktı! Burak Özçivit’in hamile eşi güzelliğiyle ilgi odağı oldu

Çiftin mutluluğuna gölge düşüren yalan 'ayrılık' haberleri Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'i sonunda çileden çıkarmıştı. Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım ile 'ayrılık' iddialarına sert yanıt vermişti.

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Fahriye Evcen’in yeni tekne pozları hayran bıraktı! Burak Özçivit’in hamile eşi güzelliğiyle ilgi odağı oldu

Burak Özçivit'in ayrılık iddialarını paylaştığı romantik kareyle yalanlamıştı.

Fahriye Evcen’in yeni tekne pozları hayran bıraktı! Burak Özçivit’in hamile eşi güzelliğiyle ilgi odağı oldu

"Artık saçmalamayın! Bizi rahat bırakın" diyen Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen'i öpücüklere boğduğu karesi ile düşman çatlatmıştı.

Fahriye Evcen’in yeni tekne pozları hayran bıraktı! Burak Özçivit’in hamile eşi güzelliğiyle ilgi odağı oldu

4 aylık hamile olan Fahriye Evcen de eşinin paylaşımına destek vermişti.

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