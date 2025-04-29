Farklı düşünene düşmanlık! Kutuplaşmadığımız alan kalmadı: Ülkeyi uçuruma sürükleyen sessiz tehdit!

HİÇ OLMADI İRFAN KARDEŞİM!

Gaziantep maçından sonra Fenerbahçe'nin genç kalecisi İrfancan Eğribayat ile rakibi Ndiaye arasında sert bir tartışma ve itiş kakış yaşandı. Olabilir, bunlar futbolun içinde her zaman olan şeyler. Ama olmaması gereken, İrfancan'ın maç sonu yaptığı açıklamaydı. Karşılaşma boyunca sürekli küfür yediğini söyleyen genç kaleci söze "Oysa biz depremde Gaziantep'e yardım etmiştik" diye başlayınca bir çuval inciri berbat etti. Doğal olarak ondan sonra söylediklerinin hiçbir anlamı ve önemi kalmadı.