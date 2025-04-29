Giriş Tarihi: 29.04.2025 07:19
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
07:20
Farklı düşünene düşmanlık! Kutuplaşmadığımız alan kalmadı: Ülkeyi uçuruma sürükleyen sessiz tehdit!
Depremden futbola, sanat dünyasından gündelik yaşama kadar her köşeye yayılan ayrışmaya dikkat çeken Yüksel Aytuğ, yalnızca siyaseti değil, insanlığımızı da tehdit eden bu kırılmanın perde arkasını anlatıyor. Futbol sahasındaki gaflardan deprem anında motosiklet kaskıyla uyuyan ünlülere kadar uzanan ilginç olaylar zincirini Yakından Kumanda köşesinde bir araya getiriyor. İşte detaylar...