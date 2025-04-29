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Haberler Galeri Farklı düşünene düşmanlık! Kutuplaşmadığımız alan kalmadı: Ülkeyi uçuruma sürükleyen sessiz tehdit!
Giriş Tarihi: 29.04.2025 07:19 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 07:20

Farklı düşünene düşmanlık! Kutuplaşmadığımız alan kalmadı: Ülkeyi uçuruma sürükleyen sessiz tehdit!

Depremden futbola, sanat dünyasından gündelik yaşama kadar her köşeye yayılan ayrışmaya dikkat çeken Yüksel Aytuğ, yalnızca siyaseti değil, insanlığımızı da tehdit eden bu kırılmanın perde arkasını anlatıyor. Futbol sahasındaki gaflardan deprem anında motosiklet kaskıyla uyuyan ünlülere kadar uzanan ilginç olaylar zincirini Yakından Kumanda köşesinde bir araya getiriyor. İşte detaylar...

YÜKSEL AYTUĞ
Farklı düşünene düşmanlık! Kutuplaşmadığımız alan kalmadı: Ülkeyi uçuruma sürükleyen sessiz tehdit!

Fena bölündük, hem de çok fena... Üstelik sadece siyasette değil, her alanda...
Bu ülkeyi siyasi kutuplaşmaya doğru koşar adım yaklaştırmayı seçim yatırımı olarak gören, farklı düşünene düşmanlık besleyen herkes aslında kendi sonunu hazırladığının farkında mı acaba?

Farklı düşünene düşmanlık! Kutuplaşmadığımız alan kalmadı: Ülkeyi uçuruma sürükleyen sessiz tehdit!

Deprem oluyor, deprem profesörleri bilimi bırakıp siyaset yarıştırıyor. Futbol takımları bile laik, muhafazakar hatta FETÖ'cü diye sınıflandırılıyor. Sıradan olması gereken bir yolsuzluk davası bile adaletin elinden alınıp, siyasi menfaate devşirilmeye çalışılıyor. Savunma sanayiindeki büyük hamleler dahi muhalif siyasetin baltalamasına muhatap kalıyor. Sanat ve şov dünyası, farklı siyasi eğilimlerin dümen suyunda bir o yana bir bu yana savrulurken; vatandaş, sanatçının sanatından ziyade siyasi görüşüne göre tercihini kullanıyor.

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Farklı düşünene düşmanlık! Kutuplaşmadığımız alan kalmadı: Ülkeyi uçuruma sürükleyen sessiz tehdit!

Böylesine kritik bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Artık taş üstüne taş koyma zamanıdır" sözünü son derece önemli, anlamlı ve yerinde buluyorum. Deprem bir beka sorunu haline dönüşmüşken, bu iş siyasi çekişmelerin aşındırıcı etkisine maruz bırakılamaz. Dört bir yanımız üçüncü dünya savaşı tehlikesiyle çevriliyken, safları sıklaştırıp yekpare olmak yerine siyaset koşusunda birbirimizi çelmelemekle zaman harcayamayız.
Güneydoğu'ya hakim olmaya başlayan barış ve huzur ikliminin tüm ülkenin havasına yayılıp tomurcuklar vermesine zemin hazırlamalıyız.
Hepimizi fena halde yoran siyaset artık bu ülkenin lüksüdür. Ya taş üstüne taş koyacağız, ya omuz üzerinde baş kalmamasına razı olacağız.


Farklı düşünene düşmanlık! Kutuplaşmadığımız alan kalmadı: Ülkeyi uçuruma sürükleyen sessiz tehdit!

HİÇ OLMADI İRFAN KARDEŞİM!
Gaziantep maçından sonra Fenerbahçe'nin genç kalecisi İrfancan Eğribayat ile rakibi Ndiaye arasında sert bir tartışma ve itiş kakış yaşandı. Olabilir, bunlar futbolun içinde her zaman olan şeyler. Ama olmaması gereken, İrfancan'ın maç sonu yaptığı açıklamaydı. Karşılaşma boyunca sürekli küfür yediğini söyleyen genç kaleci söze "Oysa biz depremde Gaziantep'e yardım etmiştik" diye başlayınca bir çuval inciri berbat etti. Doğal olarak ondan sonra söylediklerinin hiçbir anlamı ve önemi kalmadı.

Farklı düşünene düşmanlık! Kutuplaşmadığımız alan kalmadı: Ülkeyi uçuruma sürükleyen sessiz tehdit!

Tabii yardım edeceksin güzel kardeşim, hangimiz etmedik ki? Bu hepimizin insanlık göreviydi. Ama en küçük bir olumsuzlukla karşılaştığında yaptığın küçücük yardımı o insanların gözüne sokmak da nedir?