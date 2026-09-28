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Haberler Galeri Magazin Fatma Girik ile başrolü paylaşıyordu: Yeşilçam efsanesi Reha Yurdakul'un set ortamındaki trajik sonu yeniden hatırlandı!
Giriş Tarihi: 28.09.2026 16:31

Fatma Girik ile başrolü paylaşıyordu: Yeşilçam efsanesi Reha Yurdakul'un set ortamındaki trajik sonu yeniden hatırlandı!

Türk sinemasına yarım asra yakın süre boyunca hem kamera karşısında hem de yapım kadrosunda hizmet veren emektar sanatçı Reha Yurdakul, geride devasa bir eser bıraktı. Klasikleşen yapımların arkasındaki gizli güç olan Reha Yurdakul'un 1988 yılında film çekimleri sırasında yaşanan hüzünlü vedası ve sinema mirası yeniden hatırlandı.

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Fatma Girik ile başrolü paylaşıyordu: Yeşilçam efsanesi Reha Yurdakul’un set ortamındaki trajik sonu yeniden hatırlandı!

1926 yılında Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde dünyaya gelen Reha Yurdakul, ortaöğrenimini İstanbul'un köklü eğitim kurumlarından Pertevniyal Lisesi'nde tamamladı.

Fatma Girik ile başrolü paylaşıyordu: Yeşilçam efsanesi Reha Yurdakul’un set ortamındaki trajik sonu yeniden hatırlandı!

İçindeki sinema sevgisinin peşinden giden sanatçı, beyazperdedeki ilk deneyimini 1949 yılında Mümtaz Ener'in yönetmenliğini üstlendiği "Kanatlardan Türbe" filmiyle yaşadı. Kamera karşısında başlayan bu adım, Türk sinemasında onlarca yıl sürecek çok yönlü bir kariyerin temellerini attı.

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Fatma Girik ile başrolü paylaşıyordu: Yeşilçam efsanesi Reha Yurdakul’un set ortamındaki trajik sonu yeniden hatırlandı!

KAMERA ÖNÜNDEN SİNEMANIN MUTFAĞINA

Sadece üstlendiği rollerle sınırlı kalmayan usta isim, kariyeri boyunca Yeşilçam'ın mutfağında da yoğun bir emek ortaya koydu.

Fatma Girik ile başrolü paylaşıyordu: Yeşilçam efsanesi Reha Yurdakul’un set ortamındaki trajik sonu yeniden hatırlandı!

Sinema seyircisinin hafızasına kazınan "Umudumuz Şaban" filminin senaryosuna imza atan Yurdakul, "Doktor Civanım" gibi sevilen yapımların arka planında yapım sorumlusu olarak görev üstlendi.

Fatma Girik ile başrolü paylaşıyordu: Yeşilçam efsanesi Reha Yurdakul’un set ortamındaki trajik sonu yeniden hatırlandı!

"Karanfilli Naciye" filmiyle yönetmenlik koltuğuna oturan sanatçı; "Ana Hasreti", "Kanlı Sevda" ve "Yetim Yavrular" gibi projelerde ise yapımcı kimliğiyle yer alarak Türk sinemasına derin bir iz bıraktı.

Fatma Girik ile başrolü paylaşıyordu: Yeşilçam efsanesi Reha Yurdakul’un set ortamındaki trajik sonu yeniden hatırlandı!

Yeşilçam'ın en zorlu dönemlerinde dahi üretmekten vazgeçmeyen emektar isim, arkasında 150'den fazla filmden oluşan devasa bir miras bıraktı.

Fatma Girik ile başrolü paylaşıyordu: Yeşilçam efsanesi Reha Yurdakul’un set ortamındaki trajik sonu yeniden hatırlandı!

FİLM SETİNDE GELEN HÜZÜNLÜ VEDA

Reha Yurdakul'un hayat hikayesi, sinema tarihine geçen üzücü bir olayla noktalandı.

Fatma Girik ile başrolü paylaşıyordu: Yeşilçam efsanesi Reha Yurdakul’un set ortamındaki trajik sonu yeniden hatırlandı!

Usta oyuncu, 27 Aralık 1988 tarihinde Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Fatma Girik ile başrolü paylaştığı bir filmin çekimleri sırasında aniden kalp krizi geçirdi.

Fatma Girik ile başrolü paylaşıyordu: Yeşilçam efsanesi Reha Yurdakul’un set ortamındaki trajik sonu yeniden hatırlandı!

Sinemaya ömrünü adayan sanatçı 62 yaşında hayata gözlerini yumarken, aynı projenin çekim sürecinde rol arkadaşı Hüseyin Kutman da yaşamını yitirdi.

Fatma Girik ile başrolü paylaşıyordu: Yeşilçam efsanesi Reha Yurdakul’un set ortamındaki trajik sonu yeniden hatırlandı!

Aynı sette yaşanan bu iki acı kayıp, Türk sinema tarihinin en hüzünlü olaylarından biri olarak kaydedildi.

Fatma Girik ile başrolü paylaşıyordu: Yeşilçam efsanesi Reha Yurdakul’un set ortamındaki trajik sonu yeniden hatırlandı!

BİR BAŞKA YEŞİLÇAM USTASININ HAYAT HİKAYESİ: AHMET ARIMAN

27 Kasım 1955'de İstanbul'da dünyaya gelen Arıman, oyunculuk hayatına 1975 yılında yayınlanan Hababam Sınıfı filmi ile başladı.

Fatma Girik ile başrolü paylaşıyordu: Yeşilçam efsanesi Reha Yurdakul’un set ortamındaki trajik sonu yeniden hatırlandı!

2017 yılında kendisinden 39 yaş küçük Kader Kaymak ile evlenen Arıman, Hababam Sınıfı'nın yanı sıra 'Neşeli Günler', 'Gülen Gözler', 'Bizim Aile' ve 'Sultan' gibi Yeşilçam'ın efsane filmlerinde rol aldı.

Fatma Girik ile başrolü paylaşıyordu: Yeşilçam efsanesi Reha Yurdakul’un set ortamındaki trajik sonu yeniden hatırlandı!

Hababam Sınıfı ile akıllara kazınan usta oyuncu, zaman zaman televizyon ekranlarında boy gösterse de son yıllarda söylenenlere göre oyunculuğunun yanı sıra düğünlerde org çalıp şarkılar söylüyor.

Fatma Girik ile başrolü paylaşıyordu: Yeşilçam efsanesi Reha Yurdakul’un set ortamındaki trajik sonu yeniden hatırlandı!

MÜZİĞE İLGİSİ ORTAOKUL YILLARINDAN GELİYOR

Ortaokul yıllarında müziğe olan ilgisiyle çeşitli eğitimler alan Arıman, 1972 yılında orkestra hayatına adım attı. Çıktığı bir turnede Münir Özkul ile çalışan sanatçı, turne sonunda ünlü yönetmenin onu karaktere uygun görmesiyle Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i oldu.

Fatma Girik ile başrolü paylaşıyordu: Yeşilçam efsanesi Reha Yurdakul’un set ortamındaki trajik sonu yeniden hatırlandı!

Onu oyunculuk kapısını açtıran müzisyenliği, oyunculuk yapmadığı dönemde onun geçim kaynağı oldu.

Fatma Girik ile başrolü paylaşıyordu: Yeşilçam efsanesi Reha Yurdakul’un set ortamındaki trajik sonu yeniden hatırlandı!

"BENİM BİR İŞİM DE MÜZİSYENLİK"

Son dönemde televizyon ekranlarına birbirinden farklı karakterle çıksa da Ahmet Arıman, zaman zaman düğünlerde org çalarak şarkılar söylediğini şu sözlerle dile getirdi:

Fatma Girik ile başrolü paylaşıyordu: Yeşilçam efsanesi Reha Yurdakul’un set ortamındaki trajik sonu yeniden hatırlandı!

"Ben piyasa müzisyeniyim. Org çalıp şarkı söylüyorum. Bir gün otelde program yapıyorum başka gün bir düğünde ve bir barda. Yerine göre. Nerede iş varsa oraya giderim. Evimi geçindiriyorum. Aslında emekli oldum ama bu saatten sonra köşemize çekilip evde çiçek sulayacak halim yok."

Fatma Girik ile başrolü paylaşıyordu: Yeşilçam efsanesi Reha Yurdakul’un set ortamındaki trajik sonu yeniden hatırlandı!

YEŞİLÇAM'IN AÇIKLAMALARIYLA ŞAŞIRTAN BİR DİĞER İSMİ: 'ALTIN ÇOCUK' GÖKSEL ARSOY, BELGİN DORUK'LA İLGİLİ GERÇEKLERİ BAKIN NASIL ANLATTI!

15 Mart 1936'da Kayseri'de dünyaya gelen Göksel Arsoy, birçok başarılı projede yer alarak Türk televizyonlarına adını altın harflerle kazıyan oyuncular arasında yer aldı.

Fatma Girik ile başrolü paylaşıyordu: Yeşilçam efsanesi Reha Yurdakul’un set ortamındaki trajik sonu yeniden hatırlandı!

Yapımcı Fuat Rutkay'ın yönlendirmesiyle 1957 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği "Kara Günlerim" adlı ilk filmi ile sinemaya adım attı ve bunu takiben 1958'de "Kelepçe" ve 1959'da "Samanyolu" gibi filmlerde rol aldı.

Fatma Girik ile başrolü paylaşıyordu: Yeşilçam efsanesi Reha Yurdakul’un set ortamındaki trajik sonu yeniden hatırlandı!

"Samanyolu" filmiyle büyük bir ün yakalayan Arsoy, bu filmde Belgin Doruk ile kamera karşısına geçti.

Fatma Girik ile başrolü paylaşıyordu: Yeşilçam efsanesi Reha Yurdakul’un set ortamındaki trajik sonu yeniden hatırlandı!

Yer aldığı filmlerin çoğunda aktris Belgin Doruk ile oynayan ve Yeşilçam'da "Altın Çocuk" takma adıyla tanınan Göksel Arsoy, son olarak biricik rol arkadaşı Belgin Doruk ve birlikte rol aldıkları filmdeki başarısı hakkında konuştu.

Fatma Girik ile başrolü paylaşıyordu: Yeşilçam efsanesi Reha Yurdakul’un set ortamındaki trajik sonu yeniden hatırlandı!

Sosyal medyada viral olan video ile yeniden gündeme gelen Yeşilçam'ın 'Altın Çocuğu' Göksel Arsoy, onu Türk televizyonlarında önemli konuma getiren 'Samanyolu' filmi ve rol arkadaşı Belgin Doruk ile ilgili şu sözleri söyledi:

Fatma Girik ile başrolü paylaşıyordu: Yeşilçam efsanesi Reha Yurdakul’un set ortamındaki trajik sonu yeniden hatırlandı!

"BENDEN ÖNCE STAR YOKTU"

"15 bölüm yaptık beraber. Beni meşhur eden, yıldız yapan "Samanyolu" filminde benim karşımda Belgin Doruk oynuyordu. Öyle bir tuttu ki, öyle bir yıktı geçti ki... Beni yıldız yaptı. Star yaptı. Senaryoya ihtiyaç yok. Ben Belgin'in elini tutayım ormanda yürüyeyim, sandalda kürek çekerken ona şiir söyleyeyim, evde mum ışığında dans edeyim, mum ışığında bir yemek yiyeyim... Halk bitiyordu. Star sistemini ben yarattım. Benden önce star yoktu"

Fatma Girik ile başrolü paylaşıyordu: Yeşilçam efsanesi Reha Yurdakul’un set ortamındaki trajik sonu yeniden hatırlandı!

Yeşilçam'ın yakışıklılığıyla mest eden ve yer aldığı projelerle adından söz ettiren usta isminin son hali ise görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medyada yayınlanan videoya hayranlarından iyi dilek mesajları gecikmedi.

Fatma Girik ile başrolü paylaşıyordu: Yeşilçam efsanesi Reha Yurdakul’un set ortamındaki trajik sonu yeniden hatırlandı!

SALAKO'NUN EMİNE'SİNE BİR DE ŞİMDİ BAKIN! GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEYEN MERAL ZEREN DE SON HALİYLE ŞOKE EDEN BİR DİĞER İSİM!

6 Haziran 1956'da İstanbul'da Diyarbakırlı bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Zeren, çocuk yaşta başladığı sahne hayatıyla hem sinemaya hem müziğe adını altın harflerle yazdırdı. Zorluklar içinde geçen çocukluk yıllarına rağmen ilkokulu İstanbul'da tamamladı.

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