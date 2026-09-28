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Fatma Girik ile başrolü paylaşıyordu: Yeşilçam efsanesi Reha Yurdakul'un set ortamındaki trajik sonu yeniden hatırlandı!
Giriş Tarihi: 28.09.2026 16:31
Fatma Girik ile başrolü paylaşıyordu: Yeşilçam efsanesi Reha Yurdakul'un set ortamındaki trajik sonu yeniden hatırlandı!
Türk sinemasına yarım asra yakın süre boyunca hem kamera karşısında hem de yapım kadrosunda hizmet veren emektar sanatçı Reha Yurdakul, geride devasa bir eser bıraktı. Klasikleşen yapımların arkasındaki gizli güç olan Reha Yurdakul'un 1988 yılında film çekimleri sırasında yaşanan hüzünlü vedası ve sinema mirası yeniden hatırlandı.