Faturada ’Ahbap Çavuş’ tezgahı! Deniz Akkaya bombaları ardı ardına patlattı: 17 senedir ödenmeyen milyon dolarlık borçlarını nasıl kapattın Haluk?

AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent'i dolandırıcılıkla suçlayan ünlü manken Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından paylaştıklarıyla bombaları ardı ardına patlattı. Deniz Akkaya'nın Ahbap Derneği ve Haluk Levent hakkındaki iddiaları yenilir yutulur gibi değil. Deniz Akkaya, bir temizlik şirketi sahibinin kendisine mail atarak Ahbap Derneği hakkında şok iddiada bulunduğunu belirterek sosyal medya hesabından çirkin tezgahı ifşa etti. İnsanların iyi niyetini, vicdanını sömürmek ile suçladığı Haluk Levent'e ateş püsküren Deniz Akkaya, "17 senedir ödenmeyen milyon dolarlık borcu nasıl kapattın?" sorusunu yönelterek çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...