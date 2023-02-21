Faturada ’Ahbap Çavuş’ tezgahı! Deniz Akkaya bombaları ardı ardına patlattı: 17 senedir ödenmeyen milyon dolarlık borçlarını nasıl kapattın Haluk?

"Deniz hanım merhaba! ...... firmasının sahibiyim. Ahbap'tan bize geldiler, İstanbul sorumlularıymış. Toplantıda arkadaşlarımla 300 dolar ton fiyatlı toz deterjan ürünüyle anlaşmışlar, Haluk Levent'le görüşmüşler. Satın almaları bizzat kendisi takip edip onaylıyormuş. Telefonu kapattıktan sonra faturanın Ahbap'a ton fiyatının 600 dolardan kesilmesi gerektiğini, masrafları olduğunu, açıktan bu parayı almaları gerektiğini söylemişler. Tabii ki kabul etmedik ve gönderdik. Olaya çalışma arkadaşlarımız şahittir. Gelen arkadaşların ismi İlhan, Kadir ve Levent. Soy isimlerini bilmiyoruz. Başımıza gelmese biz de inanmazdık belki. Bu iddialar doğruysa vah ki ne vah ülkemize! Gerçekleri ortaya çıkarmak için bir nebze faydamız olacaksa destek olmaya hazırız."