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Haberler Galeri Faturada 'Ahbap Çavuş' tezgahı! Deniz Akkaya bombaları ardı ardına patlattı: 17 senedir ödenmeyen milyon dolarlık borçlarını nasıl kapattın Haluk?
Giriş Tarihi: 21.02.2023 06:59 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 07:16

Faturada 'Ahbap Çavuş' tezgahı! Deniz Akkaya bombaları ardı ardına patlattı: 17 senedir ödenmeyen milyon dolarlık borçlarını nasıl kapattın Haluk?

AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent'i dolandırıcılıkla suçlayan ünlü manken Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından paylaştıklarıyla bombaları ardı ardına patlattı. Deniz Akkaya'nın Ahbap Derneği ve Haluk Levent hakkındaki iddiaları yenilir yutulur gibi değil. Deniz Akkaya, bir temizlik şirketi sahibinin kendisine mail atarak Ahbap Derneği hakkında şok iddiada bulunduğunu belirterek sosyal medya hesabından çirkin tezgahı ifşa etti. İnsanların iyi niyetini, vicdanını sömürmek ile suçladığı Haluk Levent'e ateş püsküren Deniz Akkaya, "17 senedir ödenmeyen milyon dolarlık borcu nasıl kapattın?" sorusunu yönelterek çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...

EVREN ABDULLAHOĞLU
Faturada ’Ahbap Çavuş’ tezgahı! Deniz Akkaya bombaları ardı ardına patlattı: 17 senedir ödenmeyen milyon dolarlık borçlarını nasıl kapattın Haluk?

Deniz Akkaya'nın Ahbap Derneği ve Haluk Levent hakkındaki iddiaları yenilir yutulur gibi değil. Deniz Akka çirkin tezgahı ifşa etti!

Faturada ’Ahbap Çavuş’ tezgahı! Deniz Akkaya bombaları ardı ardına patlattı: 17 senedir ödenmeyen milyon dolarlık borçlarını nasıl kapattın Haluk?

AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent'i dolandırıcılıkla suçlayan ünlü manken Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından paylaştıklarıyla bombaları ardı ardına patlattı.

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Faturada ’Ahbap Çavuş’ tezgahı! Deniz Akkaya bombaları ardı ardına patlattı: 17 senedir ödenmeyen milyon dolarlık borçlarını nasıl kapattın Haluk?

Ünlü manken Deniz Akkaya, geçtiğimiz günlerde AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent hakkında zehir zemberek sözler sarf etmişti. Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor. Az kaldı hazırlan." ifadelerini kullanmıştı. Aynı gün bir paylaşım daha yapan Deniz Akkaya, Haluk Levent'i 'plastik kahraman' olarak tanımladı ve mağdurların kendilerini ifade edebilmeleri için bir platform oluşturacağını dile getirmişti.

Faturada ’Ahbap Çavuş’ tezgahı! Deniz Akkaya bombaları ardı ardına patlattı: 17 senedir ödenmeyen milyon dolarlık borçlarını nasıl kapattın Haluk?

Deniz Akkaya'nın iddiaların ardından bir temizlik firması kendisine bir e-mail attı. Akkaya, Ahbap İstanbul sorumlusu 3 kişinin kendilerine gelerek faturada sahtekarlık talebinde bulunduğunu söyleyen firma yetkilisinin e-mail'ini paylaştı:

Faturada ’Ahbap Çavuş’ tezgahı! Deniz Akkaya bombaları ardı ardına patlattı: 17 senedir ödenmeyen milyon dolarlık borçlarını nasıl kapattın Haluk?

"Deniz hanım merhaba! ...... firmasının sahibiyim. Ahbap'tan bize geldiler, İstanbul sorumlularıymış. Toplantıda arkadaşlarımla 300 dolar ton fiyatlı toz deterjan ürünüyle anlaşmışlar, Haluk Levent'le görüşmüşler. Satın almaları bizzat kendisi takip edip onaylıyormuş. Telefonu kapattıktan sonra faturanın Ahbap'a ton fiyatının 600 dolardan kesilmesi gerektiğini, masrafları olduğunu, açıktan bu parayı almaları gerektiğini söylemişler. Tabii ki kabul etmedik ve gönderdik. Olaya çalışma arkadaşlarımız şahittir. Gelen arkadaşların ismi İlhan, Kadir ve Levent. Soy isimlerini bilmiyoruz. Başımıza gelmese biz de inanmazdık belki. Bu iddialar doğruysa vah ki ne vah ülkemize! Gerçekleri ortaya çıkarmak için bir nebze faydamız olacaksa destek olmaya hazırız."

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