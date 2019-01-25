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ve Ece Dağıstan, Milano'da evlendi

Giriş Tarihi: 25.01.2019 18:55 Güncelleme Tarihi: 25.01.2019 19:05
Fazıl Say ve Ece Dağıstan, Milano'da evlendi

DÜNYACA ünlü piyanist , üç yıldır birlikte olduğu İzmirli sevgilisi piyanist Ece Dağıstan ile İtalya'nın Milano kentinde evlendi.

Fazıl Say ve Ece Dağıstan, Milano'da evlendi

Ankara'da verdiği konserde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlayan dünyaca ünlü piyanist , bugün sevgilisi Ece Dağıstan ile Milano'da nikah masasına oturdu.

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Fazıl Say ve Ece Dağıstan, Milano'da evlendi

Türkiye Cumhuriyeti Milano Başkonsolusu Özgür Uludüz'ün kıydığı nikahın şahitliğini yakın dostları Kadir Dursun ve Haldun Demirhisar yaparken, Ece Dağıstan'ın nikah şahitliğini ise yakın arkadaşları Esra Erlevent ve Hande Yılmaz yaptı.

Fazıl Say ve Ece Dağıstan, Milano'da evlendi

Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu'nda kıyılan nikaha çiftin yakın dostları katıldı. Çift, düğünlerini bu yaz Türkiye'de yapmayı planlıyor.

Fazıl Say ve Ece Dağıstan, Milano'da evlendi

İtalya turnesi kapsamında 27 Ocak'ta dünyanın en önemli konser salonlarından biri olan Milano Teatro alla Scala'da konser verecek.

Fazıl Say ve Ece Dağıstan, Milano'da evlendi

Say'ın İtalya turnesi Bologna, Floransa ve Torino konserleriyle devam edecek.

Fazıl Say ve Ece Dağıstan, Milano'da evlendi
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