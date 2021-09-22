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Haberler Galeri Fazla kiloları ile dikkat çeken Harika Avcı'nın son hali olay oldu! Harika Avcı eski günlere dönmek için bıçak altına yattı!
Giriş Tarihi: 22.09.2021 10:45 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021 10:45

Fazla kiloları ile dikkat çeken Harika Avcı'nın son hali olay oldu! Harika Avcı eski günlere dönmek için bıçak altına yattı!

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Harika Avcı eski günlerine dönmek için bıçak altına yattı. Bir döneme damga vuran isimlerden olan Harika Avcı son zamanlarda hakkında çıkan maddi, manevi kötü günler geçiriyor haberlerinin ardından şimdide aldığı fazla kilolarla gündemde. Kariyerinin ilk yıllarında geçirdiği estetik operasyonlarla adeta başka birine dönüşen Harika Avcı uzun yıllar güzelliğiyle büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Şimdilerde 61 yaşında olan Harika Avcı son yıllarda fazlaca kilo aldı. Eski fit günlerini özleyen Harika Avcı kilolarından kurtulmak için ameliyat olmaya karar verdi. Harika Avcı'nın ameliyata girerken görüntüsü ortaya çıktı. İşte Harika Avcı'nın son hali...

Fazla kiloları ile dikkat çeken Harika Avcı’nın son hali olay oldu! Harika Avcı eski günlere dönmek için bıçak altına yattı!

Bir döneme damga vuran isimlerden olan Harika Avcı son zamanlarda hakkında çıkan maddi, manevi kötü günler geçiriyor haberlerinin ardından şimdide aldığı fazla kilolarla gündemde.

Fazla kiloları ile dikkat çeken Harika Avcı’nın son hali olay oldu! Harika Avcı eski günlere dönmek için bıçak altına yattı!

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Harika Avcı eski günlerine dönmek için bıçak altına yattı.

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Fazla kiloları ile dikkat çeken Harika Avcı’nın son hali olay oldu! Harika Avcı eski günlere dönmek için bıçak altına yattı!

Kariyerinin ilk yıllarında geçirdiği estetik operasyonlarla adeta başka birine dönüşen Harika Avcı uzun yıllar güzelliğiyle büyük bir hayran kitlesine sahip oldu.

Fazla kiloları ile dikkat çeken Harika Avcı’nın son hali olay oldu! Harika Avcı eski günlere dönmek için bıçak altına yattı!

Şimdilerde 61 yaşında olan Harika Avcı son yıllarda fazlaca kilo aldı.

Fazla kiloları ile dikkat çeken Harika Avcı’nın son hali olay oldu! Harika Avcı eski günlere dönmek için bıçak altına yattı!

Eski fit günlerini özleyen Harika Avcı kilolarından kurtulmak için ameliyat olmaya karar verdi. Harika Avcı'nın ameliyata girerken görüntüsü ortaya çıktı.

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